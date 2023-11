Les Game Awards dans Fortnite, vous n’y croyez pas et pourtant ils l’ont fait

L’organisateur des Game Awards, Geoff Keighley, avait déjà fait une incursion dans le Battle-Royale d’Epic Games. En effet, il nous faut remonter jusqu’en 2019 pour retrouver l’événement Live from Risky Reels qu’il avait animé en direct du jeu, modélisé façon Fortnite. Mais aujourd’hui c’est dans une toute autre mesure que l’homme se retrouve à nouveau mêlé à Fortnite, avec la mise en place d’un vote grandeur nature directement dans le jeu.

On aura tout vu

Effectivement, avec « The Game Awards Vote in Fortnite », l’homme espère bien amincir davantage la frontière entre le monde réel et le jeu vidéo, dans une sorte de métavers influant directement sur des résultats officiels. Depuis aujourd’hui et jusqu’au mercredi 6 décembre à 18h (heure du Pacifique), les joueurs et joueuses du monde entier pourront voter et choisir la meilleure île Fortnite de l’année, sur la base de 10 îles sélectionnées par les organisateurs, dans la limite de un vote par compte Epic.

« Notre île Fortnite est la première expérience dans cette direction, et je suis particulièrement enthousiaste à l’idée d’aider à mettre en lumière l’incroyable communauté générée par les utilisateurs dans le monde entier ». Geoff Keighley

Vous l’aurez compris, il n’est pas question de voter pour élire une des catégories présentées hier pour annoncer l’ouverture des votes à la presse et au public, mais il s’agit bien d’une nouvelle catégorie lancée spécialement pour Fortnite, et dont les résultats seront connus directement en jeu et en direct du Peacock Theater de Los Angeles dès le 7 décembre, jour de la cérémonie.

Les joueurs et joueuses pourront ainsi retrouver un hub central permettant de visiter les 10 îles sélectionnées pour leur potentiel de créativité et l’innovation apportée à Fortnite, un hub créé en partenariat avec Nighttimes et Studio 568. Après avoir exploré les îles nommées, les joueurs pourront voter directement dans le jeu pour leur île préférée. Mais ce n’est pas tout, puisqu’en plus de voter, les joueurs et joueuses de Fortnite peuvent également s’aventurer et explorer l’île hub de fond en comble pour récolter et collectionner des statuettes Game Awards, permettant de remporter un boost d’XP en jeu si vous les obtenez toutes.

Désormais disponible sur tout les supports où est présent le jeu, « The Game Awards Vote in Fortnite » est accessible gratuitement en utilisant le code de l’île en jeu : 0853-1358-8532.