Fortnite : Ariana Grande sera la star du prochain concert in-game, voici les dates

En plus de multiplier les collaborations avec les plus grandes licences de la pop culture, notamment avec Marvel, Fortnite s’illustre aussi dans sa capacité à créer un véritable espace d’accueil pour les stars du monde réel, avec des concerts événements à l’image de celui de Travis Scott ou Marshmello. Et comme plusieurs indices semblaient l’indiquer tout au long de ces derniers jours, c’est Ariana Grande qui sera la prochaine star à être mise en avant par le jeu.

Un nouveau concert qui va créer l’événement

C’est par un bref teaser que l’on apprend l’information. Ariana Grande organisera un concert virtuel du 7 au 9 août prochain dans le cadre du Rift Tour, qui permettra de participer à d’autres événements comme des concours et de nouveaux accessoires dans la boutique. Une tenue et un sac à dos spécial seront notamment de la partie, avec des récompenses pour le Club Fortnite.

Pour ce qui est des dates et des horaires des différentes représentations, Epic Games a précisé le calendrier :

1re représentation : Samedi 7 août à minuit

2e représentation : Samedi 7 août à 20h

3e représentation : Dimanche 8 août à 6h

4e représentation : Dimanche 8 août à 16h

5e représentation : Lundi 9 août à minuit

L’éditeur précise aussi qu’il vaudra mieux arriver au moins une heure en avance afin d’assurer sa place.