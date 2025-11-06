Football Manager 26 effectue un démarrage controversé, avec peu d’avis positifs à son sujet

Pas loin du carton rouge pour Sports Interactive

Le verdict est pour le moins difficile à encaisser pour Sports Interactive, qui espérait sans doute un meilleur démarrage pour Football Manager 26 après avoir annulé son précédent jeu. Sur Steam, on peut voir que le titre ne récolte pour l’instant que 21% d’avis positifs, et cela ne fait que descendre.

Ce mécontentement vient de plusieurs détails qui agacent, comme des problèmes de performances qui sont majoritairement soulignés dans les commentaires. On retrouve également beaucoup de critiques sur l’interface utilisateur qui ne plait pas beaucoup, tandis que les habitués de la licence trouvent l’expérience trop orientée vers les néophytes. Autant les deux premiers détails peuvent être corrigés rapidement avec quelques patchs, autant les soucis de gameplay seront plus problématiques sur la durée.

Si les chiffres de fréquentions sont corrects, avec un pic à plus de 84 000 connexions en simultané pour la sortie, le mauvais bouche-à-oreille pourrait faire beaucoup de mal à cet épisode. À voir à quelle vitesse le studio pourra maintenant réagir.

Football Manager 26 est disponible sur PC, avec une version console sur PS5 et Xbox Series avant une arrivée sur mobiles et sur Switch.