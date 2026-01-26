Final Fantasy VII Remake Part 3 : Unreal Engine 4, mini-jeux, titre… Le réalisateur donne des nouvelles sur l’avancée du jeu

En interne, cet épisode est désormais jouable

On l’appelle Final Fantasy VII Remake Part 3 par usage et par faute de vrai titre, mais ce dernier épisode aurait enfin trouvé son titre définitif si l’on en croit son réalisateur. Chose qui n’était pas encore fixée dans le marbre à l’automne dernier :

« Je me souviens d’une interview que j’avais donnée à la Paris Games Week, où j’expliquais que nous avions réduit la liste à deux noms. C’était à M. Nomura de trancher. Et oui, après notre retour de la Paris Games Week, il a fait son choix. Je peux donc affirmer que le titre est définitivement attribué. »

Là encore, les paris sont ouverts même si le sobriquet pourtant si parfait de « Reunion » semble être hors-concours, étant donné qu’il a déjà été utilisé pour le remaster de Crisis Core. « Return » est logiquement celui qui remonte le plus dans les spéculations, et on devrait être fixés à ce sujet assez rapidement. Ne serait-ce que parce que le développement avance bien, au point où le jeu serait jouable en interne :

« Nous nous sommes calés à un calendrier et je pense que nous respectons les échéances prévues. Je suis donc très reconnaissant envers l’équipe de développement et j’ai un immense respect pour leur travail sur ce projet. Je crois que le jeu est techniquement jouable, mais nous continuons de l’améliorer afin d’atteindre un niveau de qualité optimal pour nos joueurs. »

Et si le développement avance bien, c’est surtout parce que l’équipe a fait le choix de rester sur l’Unreal Engine 4, moteur des deux autres épisodes, plutôt que de passer à la cinquième itération pourtant si prisée aujourd’hui. Le réalisateur explique pourquoi :

« Nous utilisions Unreal Engine 4, mais nous y avons apporté de nombreuses modifications pour l’adapter à nos besoins. Il est plus avantageux d’avoir un outil que nous connaissons déjà et que nous avons personnalisé pour répondre à nos besoins. »

De bonnes nouvelles, qui s’accompagnent de quelques commentaires sur les mini-jeux que l’on retrouvera dans cette troisième aventure. Le fameux Queen’s Blood fera son retour, cette fois-ci avec des grandes améliorations, tandis que mini-jeu de snowboard du Final Fantasy VII original sera intégré d’une manière qui fait sens :

« Le snowboard ! C’est un élément qui évoque de très beaux souvenirs chez les fans ! Je ne peux malheureusement pas trop m’étendre sur les détails, mais nous savons qu’il ne s’agira pas d’un simple mini-jeu de snowboard. Nous voulons nous assurer qu’il soit pleinement intégré à l’histoire et connecté avec le thème. »

Reste encore à savoir quand ce Final Fantasy VII Remake Part 3 sera présenté, mais on peut mettre notre main à couper que cette année sera la bonne, avec une sortie qui pourrait être prévue l’année prochaine.