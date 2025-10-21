Final Fantasy VII Remake Part 3 devrait proposer une expérience mieux rythmée que Rebirth
En faisant le tour des médias pour promouvoir les versions Switch 2 et Xbox de Final Fantasy VII Remake, Naoki Hamaguchi est loquace. Le réalisateur de Final Fantasy VII Rebirth n’arrête pas d’accorder des interviews, et le sujet qui revient le plus sur le tapis est bien entendu le dernier jeu de la trilogie, qui n’a pas encore été révélé. Quelques détails à son sujet sont déjà connus grâce à ces interviews, et au micro de ScreenRant, Hamaguchi veut bien apporter une nouvelle précision concernant ce que l’équipe a appris des retours de la communauté sur Rebirth.
Un équilibre à trouver
Pour beaucoup, l’expérience proposée par Final Fantasy VII Rebirth s’étirait un peu trop en longueur, la faute à des passages rajoutés pas forcément perçus comme nécessaires, ou à une surabondance de mini-jeux. À ce titre, Hamaguchi ne partage pas forcément cet avis, et estime de son côté que cette sensation viendrait du sentiment du public d’être en face d’un marché trop saturé, qui obligerait à ne pas vouloir prendre son temps sur les jeux :
« Concernant la gestion du temps dans certaines sections, notamment dans FF7 Rebirth, je ne pense sincèrement pas qu’elles aient été plus longues que nécessaire. J’ai l’impression qu’aujourd’hui, les joueurs ont trop à faire et trop de choses à jouer ; ils ressentent donc souvent le besoin urgent de conclure rapidement. »
Cependant, il reste à l’écoute des critiques, et promet ainsi que la dernière partie de la trilogie offrira une expérience plus équilibrée :
« Nous travaillons sur la conclusion de la trilogie, et nous trouvons un équilibre dans la manière dont les arcs narratifs sont racontés et répartis afin de garantir que le jeu soit un peu plus concis. »
Améliorer le rythme du jeu ne sera sans doute pas de trop pour ce dernier jeu, même si l’on a tout de même du mal à voir comment Square Enix va gérer cela tant il y a à raconter et tant le monde ouvert promet d’être plus grand. Réponse dans quelques années, ou quelques mois si ce dernier opus est annoncé d’ici peu.
Date de sortie : 29/02/2024