Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy VII Rebirth seront réunis dans une seule édition physique
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Dans la mesure où Final Fantasy VII Remake est pensée comme une trilogie, certaines personnes attendent que les trois jeux soient disponibles pour découvrir cette nouvelle version des aventures de Cloud et compagnie. Square Enix y a forcément pensé, et c’est pour cela qu’à la sortie du deuxième opus, un bundle numérique comprenant les deux jeux avaient été mis à la vente. Il aura cependant fallu attendre tout ce temps avant que ce bundle soit proposé dans une édition physique.
En attendant l’édition avec les trois jeux…
Square Enix va donc exaucer le souhait de certains collectionneurs, puisqu’une édition physique regroupant Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy VII Rebirth va prochainement voir le jour. L’éditeur indique qu’elle sera mise en vente dès le 4 décembre prochain, uniquement sur PlayStation 5 pour le moment. Puisque les deux jeux arrivent aussi sur Xbox Series et Switch 2 d’ici quelques mois, il y a fort à parier que cette édition sera aussi proposée sur ces plateformes dans le futur, mais rien n’est encore confirmé aujourd’hui.
Ce pack contiendra bien la version Intergrade du premier épisode, avec le DLC concernant Yuffie directement compris à l’intérieur. Il sera vendu au prix de 69,99 €. À défaut de faires de réelles économies ici, vous ferez au moins un peu de place sur votre étagère.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 10/06/2021