Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy VII Rebirth seront réunis dans une seule édition physique

En attendant l’édition avec les trois jeux…

Square Enix va donc exaucer le souhait de certains collectionneurs, puisqu’une édition physique regroupant Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy VII Rebirth va prochainement voir le jour. L’éditeur indique qu’elle sera mise en vente dès le 4 décembre prochain, uniquement sur PlayStation 5 pour le moment. Puisque les deux jeux arrivent aussi sur Xbox Series et Switch 2 d’ici quelques mois, il y a fort à parier que cette édition sera aussi proposée sur ces plateformes dans le futur, mais rien n’est encore confirmé aujourd’hui.

Ce pack contiendra bien la version Intergrade du premier épisode, avec le DLC concernant Yuffie directement compris à l’intérieur. Il sera vendu au prix de 69,99 €. À défaut de faires de réelles économies ici, vous ferez au moins un peu de place sur votre étagère.