PGW 2025 : nos impressions sur les versions Switch 2 de Final Fantasy VII Remake Intergrade et Dragon Ball: Sparking! Zero

La Switch originale avait déjà un parc très important et les bonnes ventes de la Switch 2 prouvent que le public est prêt à migrer en masse vers la génération suivante. En partant de ce constat, bon nombre d’éditeurs tiers voudront ainsi profiter de ses joueurs potentiels. Bien qu’ils soient enclins à prendre le risque, la maîtrise du hardware de la Switch 2 sera l’un des enjeux des prochaines années alors qu’une grande partie des sorties récentes peine à offrir des performances convenables, en particulier sur PC, sans les outils permettant de booster les FPS et la résolution.

Dragon Ball Sparking Zero sur Switch 2 : notre avis

Même s’il a pu décevoir certains joueurs sur le plan compétitif ou par son suivi en contenu, Dragon Ball Sparking! Zero reste l’un des meilleurs jeux fan service inspirés du manga culte de ces dernières années. Véritable alternative 3D au très technique Dragon Ball FighterZ, pour les amateurs de baston plus classique en 2D , il complète parfaitement la bonne adaptation RPG qu’était Dragon Ball Z: Kakarot. Son arrivée sur Switch et Switch 2 était donc particulièrement attendue.

Avec son Arena Fighter nerveux, offrant une grande liberté de mouvement et une profondeur technique surprenante malgré son accessibilité, Sparking! Zero coche toujours les bonnes cases pour les fans. Le titre profite en plus d’un roster impressionnant avec de plus de 180 personnages issus de Dragon Ball Super, Z et GT. Près de 200 si l’on inclut les DLC déjà sortis, sachant que Bandai Namco en prévoit encore plusieurs à venir.

Sur le plan graphique, le jeu met immédiatement dans l’ambiance avec une direction artistique fidèle aux différents animes. Les auras flamboyantes, les effets de particules et les décors destructibles donnent lieu à des affrontements spectaculaires. Sur Switch 2, nous avons volontairement testé des cartes riches en détails, comme la ville, afin de pousser le portage dans ses retranchements. De notre point de vue, le résultat s’avère plutôt satisfaisant. La console peut sans doute faire mieux, mais le confort de jeu reste très correct, surtout si l’on n’a pas d’autre alternative de plateforme.

Le titre tourne en 30 FPS de manière stable, même lorsque les effets visuels pleuvent. Les modèles de personnages sont particulièrement bien rendus même si le contraste avec les arènes se remarque aisément. Le HDR apporte aussi un petit plus visuel au niveau des jeux de lumière, mais, ce n’est pas un paramètre que je privilégie. On peut comprendre ce choix étant donné que la console de Nintendo semble beaucoup miser sur cette technologie. En revanche, on note une baisse générale de résolution et un décalage net entre les personnages et les arrière-plans, particulièrement visible sur la profondeur de champ.

En résumé, si vous possédez uniquement une Switch 2 et que vous êtes fan de la licence Dragon Ball, cette version de Sparking! ZERO devrait combler vos attentes. Il faut tout de même nuancer en précisant que si l’aspect compétitif vous intéresse, le 30 FPS ne sera pas peut-être pas idéal. Pour le reste, il tient très bien la route pour simplement revivre les grands affrontements du manga ou en créer de nouveaux. À voir lorsque l’on aura le jeu en main, mais on espère également une compatibilité à la souris pour la création de scénario.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade sur Switch 2 : notre avis

Même si l’on ne présente plus ce classique du JRPG, rappelons tout de même que Final Fantasy VII Remake Intergrade est une version « augmentée » du remake de l’emblématique Final Fantasy VII. Il reprend l’action-RPG initialement sorti en 2020, enrichi de nouveaux visuels, d’un nouveau mode photo, d’un niveau de difficulté supplémentaire, et surtout du contenu additionnel « INTERmission » centré sur le personnage de Yuffie Kisaragi. Il a plu à de nombreux fans pour sa capacité à moderniser l’expérience tout en restant fidèle à ce qui a fait le succès de l’original. À savoir, le récit, l’atmosphère, la re-mise en scène de Midgar, mais sans oublier d’ajouter des nouveautés en matière de narration.

Annoncée pour le 22 janvier prochain, la version Switch 2 marque le début de l’arrivée de la trilogie complète sur la nouvelle console de Nintendo. Cette première approche du rendu technique est donc cruciale pour la suite. Heureusement pour Square Enix, les impressions sont très positives. Final Fantasy VII Remake Intergrade affiche un rendu visuel proche, voire supérieur à la version PS4, que nous avions terminée à l’époque. Certains regretteront l’absence d’un mode performance en 60 FPS, mais le 30 FPS constant assure un confort de jeu solide et parfaitement fluide.

Nous avons eu l’occasion de rejouer la séquence d’infiltration du premier réacteur Mako, jusqu’à l’affrontement contre le boss de la zone. Mis à part un léger aliasing sur les cheveux de Cloud, le rendu visuel est irréprochable. Les combats demeurent fluides, sans ralentissement, même lors des switchs fréquents entre Barret et Cloud ou lors de l’utilisation des Overdrive. Là encore, les options graphiques (sur cette démo en tout cas) ne permettent que de régler le HDR. Même si ce premier portage est bien parti pour être une réussite technique, on attendra le portage de Final Fantasy VII Rebirth pour être pleinement rassuré que la console puisse tenir le choc de cette trilogie ambitieuse.

En somme, Final Fantasy VII Remake Intergrade fait une entrée très convaincante sur Switch 2. Sans atteindre les options de confort des versions PS5 et PC, ce portage surprend par sa stabilité, son rendu visuel propre et fidèle, et une fluidité exemplaire malgré l’absence de 60 FPS.

Il faut tout de même préciser que les versions physiques Switch 2 de Final Fantasy 7 Remake Intergrade et Dragon Ball Sparking Zero seront vendus sous la forme de « Game Key Card ». Autrement dit, le jeu ne sera pas sur la cartouche et il vous faudra le télécharger sur votre console.