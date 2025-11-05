PGW 2025 : nos impressions sur les versions Switch 2 de Final Fantasy VII Remake Intergrade et Dragon Ball: Sparking! Zero

À l’occasion de notre passage à la Paris Games Week 2025, nous avons eu l’opportunité d’essayer plusieurs exclusivités présentées sur le salon. Parmi elles, les versions jouables de Final Fantasy VII Remake Intergrade et Dragon Ball: Sparking! Zero sur Switch 2. Même si la nouvelle console de Nintendo profite d’un hardware plus récent et de fonctionnalités modernes comme la technologie d’upscaling, les portages de jeux d’éditeurs tiers sont tristement célèbres pour leurs versions au rabais (en dehors de rares exceptions) sur la précédente console. Cette fois, la Switch 2 semble mieux s’en sortir, pour le moment en tout cas.

 

