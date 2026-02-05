Final Fantasy VII Rebirth accueillera les versions Switch 2 et Xbox Series le 3 juin, ainsi que des paramètres d’accessibilité

La réunion multiplateforme en ligne de mire

La fin d’exclusivité console pour Final Fantasy VII Rebirth n’est plus l’affaire que de quelques mois, et c’est tant mieux pour le bien de la licence et du projet Remake. Le deuxième opus d’une revisite de l’œuvre décomposée en trilogie va donc imiter dès ce mois de juin la première partie en débarquant sur Xbox Series et Switch 2, dans le cadre d’une politique multiplateforme favorisée et entreprise par Square Enix depuis quelque temps.

Notez qu’à l’instar de la mise à jour effectuée à l’occasion de l’arrivée sur les consoles Microsoft et Nintendo de Final Fantasy VII Remake Intergrade, Rebirth va accueillir des options d’accessibilité de gameplay pour rendre l’aventure plus facile. On imagine alors à nouveau la possibilité d’infliger des dégâts infligés à 9 999 ou d’avoir des HP et MP illimités.

Sur cette double bonne nouvelle, Naoki Hamaguchi a déclaré sur Bluesky que, particulièrement cette année, chez Square la vitesse supérieure va être enclenchée au sujet d’informations sur le projet Remake, et donc le troisième et dernier opus. De quoi nous attendre à des premières images, un horizon (une date ?) de sortie, mais aussi et surtout, la fameuse réponse à la question : « Comment diable ce troisième épisode va-t-il s’appeler ? ».