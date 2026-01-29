Une nouvelle version de Final Fantasy VII va sortir sur Steam, celle de 2013 sera remplacée

Pendant ce temps, GOG fait le plein de Final Fantasy

On ignore encore pourquoi Square Enix veut remplacer aujourd’hui cette version parue en 2013 de Final Fantasy VII sur Steam, mais l’éditeur a indiqué qu’une nouvelle version était en chemin. Aucune date de sortie n’a encore été indiquée, mais il est indiqué que lorsqu’elle sortira, la version de 2013 ne sera plus accessible, sauf si vous avez déjà acheté le jeu. Et pas besoin de repasser à la caisse pour cette nouvelle version, car si vous possédez l’ancienne (enfin, l’actuelle pour le moment), vous pourrez obtenir gratuitement cette version 2026. En revanche, vos sauvegardes ne seront pas compatibles d’une version à l’autre.

En attendant de voir ce que cette version de Final Fantasy VII va apporter, le reste de la saga se refait également une santé sur PC, et plus précisément du côté de chez GOG. On découvre aujourd’hui que la boutique en ligne a ajouté quatre épisode à soncatalogue, à savoir :

Final Fantasy III (3D Remake)

Final Fantasy IV (3D Remake)

Final Fantasy VII Remastered

Final Fantasy IX

Ces quatre titres sont maintenant disponibles sur GOG, et pour fêter leur arrivée, ils sont affichés à -60%.