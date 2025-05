Square Enix confirme poursuivre sa récente stratégie multiplateforme après une année fiscale en deçà et annonce un partenariat avec TBS

Square Enix fait le dos rond

Depuis la fin d’année fiscale actée le 31 mars dernier, tout le monde fait son bilan. Square Enix a dressé le sien, et le premier enseignement est un recul de 8,9% du chiffre d’affaire net sur l’année. Un constat déjà explicable par les ventes de jeux solo, dont le total reste en baisse par rapport à l’année dernière.

Une tendance déjà visible dans le précédent rapport, et dont on vous a déjà parlé, soulignant le succès de Dragon Quest III HD-2D Remake, supérieur aux espérances de l’entreprise, mais insuffisant pour rattraper le reste.

La tendance positive de Final Fantasy XIV se poursuit, tout comme le secteur mobile a poursuivi son écroulement. L’annulation de Kingdom Hearts Missing-Link ne fait que confirmer le changement de plan lié à cette branche jeu vidéo de Square, bien que FF XIV soit justement prévu sur mobile.

Toutefois, rien n’est alarmant pour l’entreprise qui, selon le PDG Takashi Kiryu, s’est donné « trois ans pour repartir sur une croissance sur le long terme ». Le focus reste dressé sur davantage de jeux multiplateforme, et ce notamment vis-à-vis de ses plus grosse cartouches.

Des perspectives à long terme et un nouveau partenariat étonnant

Les ventes des jeux PC ont apparemment doublé, et le portage de Final Fantasy VII Rebirth et Final Fantasy XVI y jouent pour beaucoup. Voilà pourquoi il ne serait donc pas si étonnant de voir la trilogie FF7 Remake débarquer aussi sur la future Switch 2 (et pourquoi pas enfin sur Xbox). La prochaine console hybride de Nintendo aura en tout cas clairement son rôle à jouer dans les mois et années qui viennent.

Bref, Square Enix a visiblement le temps de voir venir avant de vivre des jours plus radieux. Et n’oublions pas les remakes, entre ceux prévus comme Dragon Quest I+II HD-2D Remake, ou encore ceux ardemment espérés mais dont on ne sait rien de particulier, comme Final Fantasy IX ou Chrono Trigger.

De plus, on a appris aujourd’hui que Square Enix a annoncé une collaboration avec la chaîne de télé japonaise TBS. Au programme, un projet de nouvelle IP transmedia un peu nébuleuse dont on ne sait pas grand-chose pour l’instant.