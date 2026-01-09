Fatal Fury: City of the Wolves pourrait collaborer avec la série Fist of the North Star (Ken le Survivant) lors de sa saison 2

Et ça a une autre gueule que CR7

Le flou règne encore sur ce possible corssover, mais SNK a publié une étrange vidéo sans titre (si ce n’est un emoji) qui pourrait indiquer l’arrivée d’un DLC Ken le Survivant au sein de Fatal Fury: City of the Wolves. Dans cette dernière, on reconnaît très clairement l’univers du manga tandis que son protagoniste emblématique est fortement teasé en quelques secondes.

Ce n’est pas la première vidéo cryptique que SNK a sorti ces derniers temps, ce qui laisse à penser qu’une annonce autour de la saison 2 de Fatal Fury: City of the Wolves est sur le point d’arriver. Ken pourrait donc faire partie des nouveaux arrivants ici, ce qui serait un sacré événement et un argument de vente assez solide pour le titre. Parmi les autres personnages, Robert Garcia et Mr. Karate d’Art of Fighting seraient eux aussi prévus, au même titre que Wolfgang Krauser. La réponse devrait être connue assez rapidement, étant donné que cette saison 2 doit démarrer durant ce mois de janvier.

Fatal Fury: City of the Wolves est disponible sur PC, PS4, PS5, et Xbox Series.