Mr. Big viendra faire régner sa loi dans Fatal Fury: City of the Wolves dès le 9 décembre

La première saison de Fatal Fury: City of the Wolves est désormais sur le point de se conclure. Après avoir invité quelques guests au sein du roster, dont Chun-Li et Ken, le jeu de SNK veut maintenant faire la part belle à Mr. Big et ses deux gros bâtons (de la licence Art of Fighting), avec le dernier DLC du premier Season Pass qui sortira dès le mois prochain.
Big in the City
Contrairement à d’autres jeux de combats, Fatal Fury: City of the Wolves enchaîne ses DLC à toute vitesse. Il ne lui aura même pas fallu un an pour arriver à la conclusion de son premier Season Pass, qui se termine avec l’arrivée de Mr. Big. Le grand patron de Port Town veut maintenant régner sur tout South Town, et pour cela, il est prêt à cogner très fort, bien aidé par une carrure imposante. Une nouvelle vidéo du personnage nous permet d’apprendre que Mr. Big sera disponible en DLC de Fatal Fury: City of the Wolves dès le 9 décembre prochain.
Après sa sortie, le premier Season Pass sera donc terminé, et on imagine que SNK se prépare déjà à annoncer une seconde vague de DLC pour l’année prochaine. On pourrait parier sur une annonce lors des Game Awards, à moins que l’éditeur se réserve ça pour un événement plus centré sur l’esport.
Fatal Fury: City of the Wolves est disponible sur PC, PS4, PS5, et Xbox Series.
