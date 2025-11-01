Fatal Fury: City of the Wolves se prépare à accueillir Chun-Li de Street Fighter avec un DLC prévu pour cet hiver

Sortie prévue cet hiver

La présence de Chun-Li dans la saison 1 de Fatal Fury: City of the Wolves est connue depuis un petit moment maintenant, mais SNK vient de publier une première vidéo du personnage en action. Pas vraiment de surprise du côté de son moveset ici, que les fans de Street Fighter connaissent bien, et qui ne jure pas au sein d’un jeu comme Fatal Fury: City of the Wolves. Elle disposera de son costume de Street Fighter 6 en tant que deuxième tenue, et aura droit à ses épisodes spéciaux dans les modes solo du jeu.

Malgré cette première vidéo, SNK n’a pas daigné partager une vraie date de sortie pour ce DLC. Chun-Li devrait toujours débarquer dans le courant de l’hiver, sans plus de précision pour le moment.

Chun-Li ne sera pas le dernier personnage de la saison 1, même si elle vient clore le chapitre la collaboration entre SNK et Capcom. En 2026, le titre aura droit à un dernier DLC avec Mr. Big, avant une probable saison 2.

Fatal Fury: City of the Wolves est disponible sur PC, PS4, PS5, et Xbox Series.