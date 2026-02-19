Fatal Fury: City of the Wolves fait durer le crossover avec Street Fighter via des costumes gratuits, et plus encore

Deux costumes gratuits à récupérer prochainement

La semaine prochaine, une grosse mise à jour aura lieu pour Fatal Fury: City of the Wolves dans la mesure où le second Season Pass du jeu permettra d’accueillir Nightmare Geese au sein du roster. On le découvre d’ailleurs en action dans sa propre vidéo de gameplay dédiée.

SNK a aussi publié une autre vidéo qui se concentre quant à elle sur la mise à jour en lien avec la saga Street Fighter. On remarque ainsi que Rock et Preecha auront droit à des nouveaux costumes inspirés de Luke et Juri, tandis que de nouveaux épisodes narratifs seront ajoutés, avec un boss spécial à mettre à terre : Kage Terry, dont l’attaque spéciale fait écho à celle d’Akuma. Et c’est sans parler d’autres multiples clins d’œil à la licence de Capcom que l’on voit ici.

Cette grande mise à jour sera disponible dès le 26 février, soit à la même date que Nightmare Geese. Cependant, contrairement à ce dernier DLC, cette update Street Fighter sera bel et bien gratuite pour tous les possesseurs du jeu.

Fatal Fury: City of the Wolves est disponible sur PC, PS4, PS5, et Xbox Series.