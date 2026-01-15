Fatal Fury: City of the Wolves présente sa saison 2 avec 6 nouveaux personnages

Où est Ken ?

La saison 2 de Fatal Fury: City of the Wolves sera à peu près aussi longue que la première, c’est-à-dire qu’elle ne prendra place que sur une poignée de mois. SNK compte sortir un personnage par mois jusqu’en juin prochain, ce qui amène donc cette saison 2 à un total de 6 nouveaux personnages à découvrir.

Le premier d’entre eux sera Kim Jae Hoon, qui sera disponible dès ce 22 janvier et qui lancera le coup d’envoi de cette saison. Dans le courant du mois de février, vous pourrez jouer avec Nightmare Geese, qui sera suivi de Blue Mary en mars. Et dès le mois d’avril, Wolfgang Krauser rejoindra le casting.

La présence de ce dernier n’est pas une surprise étant donné que l’un des teasers avait vendu la mèche, ce qui nous permet de deviner facilement qui seront les personnages en mai et en juin. Il pourrait s’agir de Robert Garcia et Mr. Karate d’Art of Fighting, tandis que la présence de Ken le Survivant a fortement été suggérée dans un dernier teaser. À voir s’il sera vraiment intégré, et de quelle manière.

Fatal Fury: City of the Wolves est disponible sur PC, PS4, PS5, et Xbox Series.