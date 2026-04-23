Fatal Fury: City of the Wolves se met à jour avec un nouveau mode Histoire pour accueillir Wolfgang Krauser

Quelques cadeaux pour ce premier anniversaire

L’arrivée de Wolfgang Krauser au sein du roster de Fatal Fury: City of the Wolves ne passera pas inaperçue, notamment parce que le personnage sera au cœur d’un nouveau mode Histoire (rempli de nouvelles images fixes), qui verra cet empereur entrer en conflit avec Kain R.Heinlein.

Ce dernier aura droit à des couleurs alternatives à personnaliser pour son nouveau costume qui sortira à cette occasion. C’est en tout cas un moyen efficace de pousser le public à s’intéresser à l’achat du Season Pass pour débloquer Wolfgang Krauser, tant celui-ci est ici mis en avant.

Cette mise à jour marquera aussi le retour des combats « Ring Out », avec une nouvelle arène spéciale. Ici, votre but sera de pousser votre adversaire en dehors de la zone de combat pour l’éliminer directement. Vient ensuite une refonte globale de l’interface, ou plutôt des menus, qui subissent un petit lifting. Et bien entendu, de l’équilibrage est au programme avec plein de correctifs à la clé. Pour tout savoir, n’hésitez pas à consulter le patch note sur le site officiel du jeu.

Fatal Fury: City of the Wolves est disponible sur PC, PS4, PS5, et Xbox Series. Notez que l’édition Standard du jeu passe à 19,99 €, tandis qu’une édition Legends est proposée à 49,99 € avec les deux Season Pass.