Fatal Fury: City of the Wolves se met à jour avec un nouveau mode Histoire pour accueillir Wolfgang Krauser

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Demain, le 24 avril, Fatal Fury: City of the Wolves fêtera son premier anniversaire. Et SNK a prévu de sortir le grand jeu pour célébrer cet événement, avec l’arrivée Wolfgang Krauser dans le second Season Pass. Mais pas question de totalement mettre de côté celles et ceux qui ne voudraient pas payer, c’est pourquoi une mise à jour majeure viendra contenter tout le monde.

Fatal Fury: City of the Wolves

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Fatal Fury: City of the Wolves
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Date de sortie : 24/04/2025

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