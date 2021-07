Farming Simulator 22 : Cross-play, DLC, gameplay… La FarmCom résumée en vidéo

Après une année de pause, la licence Farming Simulator revient. Annoncé plus tôt dans l’année, nous avions déjà eu l’occasion de vous présenter le jeu dans une précédente vidéo. Cependant, le studio Giants Software a tenu un événement qui s’est déroulé sur 3 jours, la FarmCon. Pendant celui-ci, on a pu découvrir du gameplay et de nombreuses informations sur Farming Simulator 22.

Notre équipe a scruté l’ensemble des présentations en direct pour vous compiler toutes les dernières annonces. Ainsi, dans cette nouvelle vidéo de quasiment 9 minutes, on vous partage les détails du gameplay, le cross-play qui a été évoqué, le futur DLC et bien d’autres joyeusetés. Rappelons que Farming Simulator 22 sortira le 22 novembre 2021 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Google Stadia. il est d’ores et déjà disponible en précommande à cette adresse.