Farming Simulator 22

Farming Simulator 22 est un jeu de simulation agricole où le joueur doit gérer ses champs, ses cultures et ses animaux. Il s'agit d'un nouvel épisode de la franchise développée par Giants Software qui nous proposera des améliorations visuelles ainsi qu'un nouveau système de cycles saisonniers, qui apportera comme principale nouveauté : la neige. Le jeu est jouable aussi en ligne jusqu'à 8 joueurs sur consoles et 16 joueurs sur PC et l'on y retrouve plus de 400 machines et outils et 100 marques officielles comme Fendt ou encore Massey Fergusson.