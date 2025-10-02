Fallout 76 : la Goule de la série TV débarque dans Burning Springs avec la voix de Walton Goggins

Une « goulaboration » entre la série et le jeu

La prochaine mise à jour Burning Springs de Fallout 76 marquera un tournant pour le MMORPG post-apocalyptique de Bethesda. Annoncée comme la plus grosse mise à jour depuis 2020, elle introduira une toute nouvelle région, l’Ohio post-nucléaire, mais surtout un invité de marque : La Goule, incarné par Walton Goggins, qui reprend ici son rôle emblématique de la série Fallout diffusée sur Amazon Prime Video.

Sans doute l’un des personnages préférés des fans de l’adaptation, Bethesda capitalise sur cette popularité en l’introduisant dans son jeu en tant que PNJ central des nouvelles mission de chasseur de prime. Celles-ci vous permettront d’explorer le dernier bastion de civilisation : The Last Resort, situé à Highway Town, où se cache ce mystérieux chasseur de primes immortel. Bien qu’il ne pourra pas être jouable ou être recruté comme compagnon, il jouera un rôle clé dans cette nouvelle narration (via Eurogamer). Il est possible d’observer des images de gameplay via les vidéos de joueurs ayant un accès au serveur de test, toutefois Bethesda a posté un chat avec les développeurs (uniquement en anglais) si vous voulez en savoir plus.

Alors que la saison 2 de la série est attendue pour le mois de décembre prochain, une saison 3 a déjà été confirmée. Avec plus de 100 millions de spectateurs; la série a revitalisé la franchise en boostant les ventes de jeu de la franchise. On espère que la prochaine saison sera à la hauteur de la première et motivera Bethesda à sortir un tout nouveau jeu ou bien un remake de Fallout: New Vegas.