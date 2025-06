Fallout 76 nous invite à s’adonner au fameux plaisir de la pêche au sein de sa mise à jour « Parti en fission »

Indiana Jones et le Cercle Ancien date son extension intitulée L’ordre des Géants

Call of Duty: Black Ops 7 finalement officialisé dans un long trailer psychologique

Cronos The New Dawn : le nouveau jeu de la Bloober Team s’offre une fenêtre de sortie

The Elder Scrolls Online : En attendant la disponibilité console le 18 juin de sa dernière extension, le MMO diffuse un nouveau trailer

High on Life 2 annoncé lors du Xbox Games Showcase, sortie prévue cet hiver

Asobo Studio présente Resonance: A Plague Tale Legacy, une préquelle entre mythologie et destinée funeste

La prochain remaster de la saga Tales of sera annoncé dans le cours de l’été

