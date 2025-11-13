Fallout : la série se montre dans un trailer explosif, Fallout 76 est gratuit via Prime Gaming

Jinx utilise enfin le gantelet Hextech

Le trailer dévoilé aujourd’hui met en avant les personnages principaux : Ella Purnell (Lucy), Walton Goggins (la Goule) et Aaron Moten (Maximus). Ces nouvelles images confirment que la saison 2 se déroulera dans le désert du Mojave, jusqu’à la ville mythique de New Vegas, un lieu emblématique de la franchise.

On y aperçoit également plusieurs nouvelles figures encore mystérieuses, dont un super mutant (dont seule la voix est audible) et la créature Deathclaw (avec un design très proche de ceux de Fallout 4). On remarque également un nouveau personnage incarné par Macaulay Culkin (Maman, j’ai raté l’avion). On note enfin la présence de Kumail Nanjiani, aperçu brièvement dans le trailer.

En parallèle, Fallout 76 fait son retour sous les projecteurs grâce à une offre gratuite pour les abonnés Amazon Prime (en plus d’autres titres déjà annoncés), disponible en novembre via un code ou sur la plateforme de cloud gaming Amazon Luna.

La saison 2 de la série Fallout débutera le 17 décembre 2025, avec un nouvel épisode diffusé chaque semaine. Sans surprise, une saison 3 a déjà été confirmée par Amazon.