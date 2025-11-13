Fallout : la série se montre dans un trailer explosif, Fallout 76 est gratuit via Prime Gaming

Lors de la sortie de sa première saison, la série Fallout avait largement dopé les ventes des différents jeux de la franchise, à commencer par le MMORPG Fallout 76. Il n’est donc pas surprenant de voir Bethesda et Amazon choisir ce moment pour dévoiler le trailer officiel de la saison 2 de la série à succès. Des premiers extraits qui donnent clairement envie d’être déjà en décembre pour en profiter.

Jaquette de Fallout 76
Fallout 76
pc
ps4
xbox one

Date de sortie : 14/11/2018

