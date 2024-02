Disney investit 1,5 milliard de dollars dans Epic Games pour créer un nouvel univers permanent dans Fortnite

Un immense univers permanent en préparation

The Walt Disney Company et Epic Games, c’est une affaire qui roule depuis maintenant plusieurs années. Avec de multiples collaborations et saisons dédiées aux divers univers de la marque dans le Battle-Royale Fortnite ces dernières années (par le biais des licences liées à Star Wars ou Marvel notamment – dont l’événement Galactus et ses plus de 15 millions de joueurs en simultané), mais aussi par l’utilisation de son moteur maison Unreal Engine pour la création d’attractions de par le monde ou encore dans la plupart des plans de la série The Mandalorian.

Nous avons également pu voir ses effets dans des jeux déjà sortis comme Star Wars Jedi: Survivor ou Kingdom Hearts III. Il n’est donc finalement pas si étonnant que cela d’assister à une telle prise de participation de Disney dans le capital d’Epic Games aujourd’hui après que ce dernier ait souscrit au programme Disney Accelerator en 2017.

C’est donc via le biais d’un communiqué officiel que les deux groupes se sont exprimés aujourd’hui pour mettre en lumière ce nouveau partenariat financier et marketing en vue de créer un « nouvel univers de jeux et de divertissement en perpétuelle transformation qui étendra encore davantage la portée des histoires et des expériences Disney » selon le PDG de la compagnie aux grandes oreilles, Robert A. Iger.

Comme l’on peut s’en douter, cette prise de position forte dans le capital d’Epic Games n’est pas anodine et constitue « le plus grand investissement de Disney dans le monde des jeux et offre d’importantes opportunités de croissance et d’expansion » selon le groupe. Il faudra donc s’attendre à voir prochainement débarquer de toutes nouvelles expériences interconnectées entre les différentes puissantes marques de la firme comme tous les contenus liés à Star Wars, Avatar, Pixar ou encore Marvel, tel que l’on peut le visualiser sur la vidéo promotionnelle publiée dans la foulée sur les réseaux sociaux du jeu vidéo Fortnite ce soir et disponible ci-dessus.

Mais ce n’est pas tout, car si l’on cherche à définir les contours de ce futur méga blockbuster vidéoludique qualifié d’« écosystème persistant et ouvert » selon le PDG d’Epic Games Tim Sweeney, on comprendre aisément que les deux firmes chercheront à conserver le plus possible les joueurs et joueuses au sein de leur nouvelle lubie. En effet, les joueurs et joueuses pourront créer leurs propres histoires et expériences, ou encore partager du contenu les uns avec les autres dans un monde tournant intégralement sous Unreal Engine. Selon les représentants des deux firmes, les utilisateurs bénéficieront d’« une multitude d’opportunités de jouer, de regarder, d’acheter et de s’engager avec du contenu, des personnages et des histoires de Disney ».

Reste à établir le modèle économique qu’arborera cette future superproduction metavers Epic Games x Disney, peu de temps après un premier virage de Fortnite qui vient de proposer en fin d’année trois jeux indépendants de son Battle Royale, comme un jeu LEGO Fortnite (après un fort investissement de la société mère des cubes à emboîter en 2022) ou encore un jeu de courses automobiles. Pour rappel, Fortnite est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et mobiles, tandis que le procès de la société contre Apple suit toujours son cours dans un contexte où le groupe vient de subir une vague de licenciement ces derniers mois.