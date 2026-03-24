Epic Games (Fortnite) licencie 1 000 employés et promet que ce n’est pas lié à l’IA

Le numéro 1 des jeux service se dit lui aussi à la peine

Augmenter le prix des V-Bucks dans Fortnite allait aider Epic Games à « payer les factures » selon l’aveu même de l’entreprise. Une formule qui paraît assez cynique de la bouche de la boîte qui possède le jeu le plus populaire du monde. Il faut croire que ces fameuses factures sont encore trop lourdes pour le petit artisan, qui annonce aujourd’hui licencier plus d’un millier de personnes. C’est plus qu’en 2023, où Epic Games avait déjà viré 16% de ses effectifs.

Tim Sweeney explique que l’engagement autour de Fortnite a baissé en 2025, et c’est là la cause de tous ces renvois. Selon le PDG, Epic Games dépense plus d’argent qu’il n’en encaisse, et doit maintenant réaliser 500 millions de dollars d’économies via la sous-traitance et d’autres moyens, tout en ajoutant que cela n’a rien à voir avec l’IA (malgré l’amour que Sweeney porte au sujet) :

« Aujourd’hui, nous licencions plus de 1 000 employés d’Epic. Nous sommes désolés d’en arriver là. La baisse de l’engagement sur Fortnite, amorcée en 2025, nous contraint à dépenser bien plus que nous ne gagnons et à procéder à des coupes budgétaires importantes pour assurer le financement de l’entreprise. Ces licenciements, conjugués à plus de 500 millions de dollars d’économies via la sous-traitance, au marketing et à la suppression de certains postes vacants, nous permettent de retrouver une situation financière plus stable […] Puisque le sujet est désormais d’actualité, je tiens à préciser que les licenciements ne sont pas liés à l’IA. Pour améliorer la productivité, nous souhaitons disposer d’un maximum de développeurs talentueux pour créer du contenu et des technologies de pointe. »

Sweeney ajoute ensuite le refrain habituel sur l’état de l’industrie que l’on entend à chaque vague de licenciements, à propos d’un secteur concurrentiel… ce qui est assez fou (hypocrite/délirant, choisissez ce que vous voulez) à dire quand Epic Games est justement numéro 1 de ce marché avec Fortnite :

« Certains des défis auxquels nous sommes confrontés sont des défis qui touchent l’ensemble du secteur : une croissance plus lente, des dépenses en baisse et une rentabilité accrue ; une génération de consoles qui se vend moins que la précédente ; et une concurrence féroce entre les jeux et d’autres formes de divertissement toujours plus captivantes. D’autres défis sont propres à Epic. Malgré le succès indéfectible de Fortnite, nous avons rencontré des difficultés à maintenir la même magie à chaque saison ; nous n’en sommes qu’aux prémices de notre retour sur mobile et de l’optimisation de Fortnite pour les milliards de smartphones à travers le monde ; et, en tant que pionniers du secteur, nous avons essuyé de nombreux revers dans une bataille dont les bénéfices, pour nous comme pour tous les développeurs, commencent seulement à se faire sentir. »

Car ce qui a effectivement fait perdre pas mal d’argent à Epic Games ces dernières, c’est sa lutte contre Apple, avec un Fortnite qui a été contraint de se passer d’une large partie de son public pendant plusieurs années. Il y a sans doute des leçons à tirer dans tout cela en interne, mais ce n’est encore pas Tim Sweeney qui paiera les pots cassés aujourd’hui.