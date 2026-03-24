Epic Games (Fortnite) licencie 1 000 employés et promet que ce n’est pas lié à l’IA

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Si le marché des jeux service, c’est essentiellement parce que quelques titres monopolisent toute l’attention du public. Et un plus que les autres : Fortnite. Alors on pourrait s’attendre à ce qu’Epic Games roule sur l’or, surtout avec son moteur Unreal Engine 5 qui est utilisé par une grande partie de l’industrie. Mais lorsque l’éditeur a augmenté le coût des V-Bucks, on se doutait que cette réalité était peut-être un peu différente. Enfin, du moins, aux yeux de Tim Sweeney.

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