Code de la porte des Relations Publiques – Silent Hill : Townfall

Comment ouvrir la porte des Relations Publiques dans la Tour CEG de Silent Hill : Townfall ?

Au 3ème étage de la Tour CEG de Silent Hill : Townfall, attardez-vous dans le grand bureau du service des Relations Publiques pour mettre la main sur un document, juste à côté d’un cadavre de Richard. Il s’agit d’un message laissé par ce dernier, dans lequel sont mentionnés plusieurs codes, dont celui permettant de déverrouiller la porte « PR Records ».

Sortez ensuite de la pièce et prenez à gauche pour apercevoir la porte en question, et tapez le code 1607 sur le digicode pour la déverrouiller. A l’intérieur, vous trouverez de la gaze et de l’alcool dans une mallette de soins verte posée sur la table, ainsi que des chevrotines au sol. De quoi recharger le fusil de chasse et confectionner quelques soins supplémentaires.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.