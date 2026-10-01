Code de la porte des Relations Publiques – Silent Hill : Townfall

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Dans le chapitre « Autre tentative » de la partie 5 « Richard » de Silent Hill : Townfall, vous aurez l’occasion d’explorer plusieurs étages de la Tour CEG. Et si votre objectif principal consiste à récupérer divers éléments pour réparer un projecteur, certaines portes verrouillées méritent également de s’y attarder pour mettre la main sur quelques objets utiles. C’est notamment le cas de celle du service des Relations Publiques, au 3ème étage, pour laquelle nous vous expliquons justement comment obtenir le code.

La porte des Relations Publiques dans Silent Hill : Townfall // Source : ActuGaming

Comment ouvrir la porte des Relations Publiques dans la Tour CEG de Silent Hill : Townfall ?

Au 3ème étage de la Tour CEG de Silent Hill : Townfall, attardez-vous dans le grand bureau du service des Relations Publiques pour mettre la main sur un document, juste à côté d’un cadavre de Richard. Il s’agit d’un message laissé par ce dernier, dans lequel sont mentionnés plusieurs codes, dont celui permettant de déverrouiller la porte « PR Records ».

Sortez ensuite de la pièce et prenez à gauche pour apercevoir la porte en question, et tapez le code 1607 sur le digicode pour la déverrouiller. A l’intérieur, vous trouverez de la gaze et de l’alcool dans une mallette de soins verte posée sur la table, ainsi que des chevrotines au sol. De quoi recharger le fusil de chasse et confectionner quelques soins supplémentaires.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.

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Jaquette de Silent Hill Townfall
Silent Hill Townfall
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Date de sortie : 24/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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