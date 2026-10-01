Code de la porte de la Réserve des Opérations – Silent Hill : Townfall

Comment ouvrir la porte de la Réserve des Opérations au 2ème étage de la Tour CEG de Silent Hill : Townfall ?

Dans le service des Opérations, repérez le petit local verrouillé par un cadenas sur votre carte du Siège de CEG, puis approchez-vous de la porte.

Il vous suffit alors de consulter le « Message de Richard » précédemment ramassé dans le service des Relations Publiques, pour découvrir le code correspondant : 1306

Tapez-le sur le digicode afin de déverrouiller la porte. A l’intérieur, vous trouverez des chevrotines au sol, ainsi que de la gaze dans une mallette de soins verte placée dans l’armoire. De quoi encore recharger le fusil de chasse et confectionner quelques soins supplémentaires.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.