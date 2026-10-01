Énigme du projecteur Silent Hill : Townfall : Comment la résoudre dans la Tour CEG ?

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Durant le chapitre « Autre tentative » de la partie 5 « Richard », au 5e étage du Siège de CEG, vous découvrirez un projecteur hors d’usage dans la salle de réunion, celui-ci étant visiblement incomplet. Maintenant que vous possédez la carte d’accès aux 3e et 4e étages du bâtiment, il est donc temps de partir à la recherche des pièces manquantes afin de le remettre en état. Autrement dit, il s’agit d’une nouvelle énigme liée à l’histoire principale de Silent Hill : Townfall que nous allons vous aider à résoudre.

L'énigme du projecteur dans Silent Hill : Townfall // Source : ActuGaming

Trouver l’ampoule de projecteur dans Silent Hill : Townfall

Avant toute chose, prenez le temps d’examiner l’étiquette sur le projecteur, celle-ci indiquant qu’il faut se rendre dans la réserve du Service des Médias au 4ème étage de la Tour CEG pour trouver les pièces manquantes.

Pour cela, un petit détour s’impose : descendez d’abord au 3ème étage et rejoignez les escaliers à l’intérieur du service des Relations Publiques pour remonter au 4ème étage, et arriver directement dans le Service des Médias. De là, allez dans la pièce tout à gauche pour trouver la clé de la réserve de CEG près du cadavre de Richard.

Sans plus tarder, partez à l’opposé en traversant le service et déverrouillez la porte de la réserve avec la clé précédemment acquise.

Une fois à l’intérieur de la réserve, fouillez le casier « General Storage » et récupérez l’ampoule sur la 2ème étagère. N’oubliez pas de prendre également l’indice juste à côté pour découvrir que l’objectif du projecteur a été emprunté par un certain F. Sloan, quelque part dans le service des Finances au 3ème étage. Notez qu’un code est également griffonné en bas de la page.

Trouver l’objectif de projecteur

Retournez donc au 3ème étage, et repérez le service des Finances, dans le coin supérieur gauche de votre carte. Approchez de la porte et entrez le code 2709 tout en utilisant également votre carte d’accès pour déverrouiller la porte.

Un peu plus loin sur la droite, entrez dans le bureau du directeur financier (CFO) et fouillez le tiroir de son bureau pour y trouver l’objectif de projecteur.

Les deux pièces en votre possession, remontez au 5ème étage pour enfin réparer le projecteur. Dans un premier temps, placez l’ampoule, puis l’objectif à l’endroit indiqué pour projeter le planning de la réunion sur le mur, une note en bas de page révélant également que les diapositives sont disponibles dans la salle de réunion de la mezzanine.

Trouver les diapositives dans Silent Hill : Townfall

Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire, mais avant de quitter la salle de réunion, pensez à prendre la clé de la maintenance de CEG sur l’un des cadavres de Richard.

Clé en main, dirigez-vous vers la salle de Maintenance à proximité, une salle un peu particulière qui vous permet de passer plus facilement d’un étage à un autre grâce à des échelles.

Dans l’immédiat, descendez au 2ème étage et entrez dans le service des Opérations juste en face. Ressortez par la porte au fond à droite et passez par une autre porte juste en face pour descendre les escaliers menant au 1er étage. Vous pouvez également prendre le temps de déverrouiller la porte de la Réserve des Opérations pour y récupérer quelques munitions et d’autres ressources.

Avancez dans le couloir, puis traversez le Service Informatique pour ensuite rejoindre et descendre les escaliers derrière l’Administration (et plus précisément derrière le local verrouillé par un code), juste à l’endroit indiqué sur notre carte ci-dessous.

En bas, ouvrez la porte sur votre gauche, traversez la Maintenance, puis la cage d’escaliers pour ensuite rejoindre l’espace de réunion nommé « La galerie » un peu plus loin.

Là, prenez les diapositives pour projecteur sur la table avant de rebrousser chemin. Mais prenez garde aux Veuves qui envahissent alors le bâtiment en proie aux flammes, et qui deviennent difficilement repérables à cause de la fumée.

Mettre les diapositives dans le bon ordre

De retour dans la salle de réunion au 5ème étage, observez attentivement chaque diapositive afin de les remettre dans le bon ordre, soit en fonction de l’ordre du jour projeté sur le mur :

  • Gros titres récents : Diapositive D
  • Manifestations extérieures : Diapositive F
  • Hiérarchie de la société : Diapositive B
  • Projections financières : Diapositive C
  • Enquête publique : Diapositive E
  • Arguments contraires : Diapositive A

Insérez-les ensuite, une par une, dans le projecteur et appuyez sur le bouton rouge « Lire » pour lancer une cinématique à la fin de laquelle vous débloquez la carte d’accès du PDG.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.

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Jaquette de Silent Hill Townfall
Silent Hill Townfall
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Date de sortie : 24/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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