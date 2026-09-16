Quel starter choisir dans Aniimo ? Lunara ou Hélion ?

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Dans Aniimo, le choix du starter arrive dans l’introduction : Lunara ou Hélion. Bonne nouvelle pour les indécis, il n’y a pas foncièrement de bon ou de mauvais choix. Les deux créatures partagent le même élément, le même rôle de DPS et les mêmes statistiques de départ, mais elles se jouent de façon différentes. On vous explique les différences entre les deux starters, lequel prendre et quel est celui-ci fait pour vous.

Quel starter, Hélion (à gauche) ou Lunara (à droite) ? // Source : Aniimo

Le choix du starter est-il définitif dans Aniimo ?

Très rapidement pendant l’introduction, Aniimo vous demandera de prendre votre premier choix important : quelle créature sera votre starter ? Faut-il prendre Lunara, la renarde, ou Hélion, le lion ? Comme c’est le cas dans beaucoup de jeux de capture, à l’instar de Pokémon, c’est une décision à réfléchir car cela va influencer sur vos premières heures, et vous garderez la créature à vos côtés pendant un petit moment.

Tout d’abord, sachez que le choix est définitif. Une fois fait, vous ne pourrez plus changer après. Mais rassurez-vous, il n’y a pas vraiment de mauvaise décision : les deux se valent, ils sont tous les deux du même élément (lumière), ont tous les deux un rôle de DPS, leurs statistiques de départ sont exactement les mêmes et partagent la même compétence de mobilité. C’est-à-dire que hors gameplay, il n’y a aucune différence.

Quelles différences entre Hélion et Lunara ?

Aniimo starter 1

Votre premier choix cornélien // Source : ActuGaming

Maintenant, tout va donc se jouer sur votre manière de jouer. L’un est plutôt axé au corps-à-corps tandis que le second est focalisée sur les attaques à distance.

  • Hélion : « Adepte du corps à corps et de l’attaque de cibles dans une petite zone, avec un potentiel explosif » : c’est le choix à faire si vous aimez taper et être proche de l’action
  • Lunara : « Spécialiste des attaques de zone et à distance. Sa grande capacité de récupération lui permet de combattre sur la durée » : la bonne décision si vous préférez plutôt attaquer de loin, et quand bien même Lunara se déchaine moins, elle joue davantage la sécurité

Lunara va combattre à distance. Son fonctionnement repose sur un système de marques. Ses projectiles de lumière apposent une marque sur les cibles touchées, ce qui réduit leur résistance à l’élément Lumière et augmente les dégâts de toutes les attaques qui suivent, les siennes comme celles de vos autres Aniimo du même type. Elle dispose d’une attaque de zone qui frappe plus fort les ennemis déjà marqués, et d’une compétence spécialisée dans les dégâts de Break, utiles pour briser la garde des adversaires les plus résistants. Son évolution est Fennelun.

Hélion lui, va se retrouver au corps-à-corps, et se joue avec sa capacité de regroupement : il attire les ennemis proches vers un même point, ce qui transforme un combat dispersé en une cible unique pour ses attaques de zone. Ses coups successifs augmentent progressivement son amplification de dégâts Lumière. Il évolue en Soleon.

Lunara ou Hélion, lequel prendre ?

Aniimo starter 2

L’aventure commence dans Aniimo // Source : ActuGaming

Eh bien, prenez le starter qui vous plait le plus, visuellement ! Bien que Lunara ou Hélion vous accompagnera pendant toute l’aventure, votre équipe grandira au fil des heures et vous finirez sans doute par trouver des alternatives et combinaisons plus intéressantes. Ne cherchez donc pas l’optimisation ou le plus fort, priorisez le design qui vous donne le plus envie.

Si vous êtes toujours indécis, sachez que Lunara convient peut-être mieux si vous débutez dans le genre ou si vous préférez combattre à distance. Le renard joue la carte de la sécurité, en encaissant moins de coups. Hélion s’adresse à celles et ceux qui aiment l’affrontement rapproché et les pics de dégâts mais demande d’anticiper un peu plus les baffes adversaires. Aucune des deux n’est objectivement supérieure et le choix porte sur le style de combat, pas sur la puissance.

Peut-on obtenir les deux starters ?

Non, pour l’instant, le choix est définitif, et vous n’aurez que l’un des deux. Le studio a tout de même déclaré que, plus tard, il sera possible de récupérer certaines créatures. On imagine que ce sera lié au système d’échange, ou un événément. Mais partez du principe que c’est soit l’un, soit l’autre et que vous ne cumulerez pas les deux en début d’aventure. Si vous souhaitez d’autres astuces sur le jeu, on vous invite à consulter notre guide complet d’Aniimo, qui sera régulièrement mis à jour.

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Date de sortie : 16/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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