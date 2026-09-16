Quel starter choisir dans Aniimo ? Lunara ou Hélion ?

Le choix du starter est-il définitif dans Aniimo ?

Très rapidement pendant l’introduction, Aniimo vous demandera de prendre votre premier choix important : quelle créature sera votre starter ? Faut-il prendre Lunara, la renarde, ou Hélion, le lion ? Comme c’est le cas dans beaucoup de jeux de capture, à l’instar de Pokémon, c’est une décision à réfléchir car cela va influencer sur vos premières heures, et vous garderez la créature à vos côtés pendant un petit moment.

Tout d’abord, sachez que le choix est définitif. Une fois fait, vous ne pourrez plus changer après. Mais rassurez-vous, il n’y a pas vraiment de mauvaise décision : les deux se valent, ils sont tous les deux du même élément (lumière), ont tous les deux un rôle de DPS, leurs statistiques de départ sont exactement les mêmes et partagent la même compétence de mobilité. C’est-à-dire que hors gameplay, il n’y a aucune différence.

Quelles différences entre Hélion et Lunara ?

Maintenant, tout va donc se jouer sur votre manière de jouer. L’un est plutôt axé au corps-à-corps tandis que le second est focalisée sur les attaques à distance.

Hélion : « Adepte du corps à corps et de l’attaque de cibles dans une petite zone, avec un potentiel explosif » : c’est le choix à faire si vous aimez taper et être proche de l’action

: « Adepte du corps à corps et de l’attaque de cibles dans une petite zone, avec un potentiel explosif » : c’est le choix à faire si vous aimez taper et être proche de l’action Lunara : « Spécialiste des attaques de zone et à distance. Sa grande capacité de récupération lui permet de combattre sur la durée » : la bonne décision si vous préférez plutôt attaquer de loin, et quand bien même Lunara se déchaine moins, elle joue davantage la sécurité

Lunara va combattre à distance. Son fonctionnement repose sur un système de marques. Ses projectiles de lumière apposent une marque sur les cibles touchées, ce qui réduit leur résistance à l’élément Lumière et augmente les dégâts de toutes les attaques qui suivent, les siennes comme celles de vos autres Aniimo du même type. Elle dispose d’une attaque de zone qui frappe plus fort les ennemis déjà marqués, et d’une compétence spécialisée dans les dégâts de Break, utiles pour briser la garde des adversaires les plus résistants. Son évolution est Fennelun.

Hélion lui, va se retrouver au corps-à-corps, et se joue avec sa capacité de regroupement : il attire les ennemis proches vers un même point, ce qui transforme un combat dispersé en une cible unique pour ses attaques de zone. Ses coups successifs augmentent progressivement son amplification de dégâts Lumière. Il évolue en Soleon.

Lunara ou Hélion, lequel prendre ?

Eh bien, prenez le starter qui vous plait le plus, visuellement ! Bien que Lunara ou Hélion vous accompagnera pendant toute l’aventure, votre équipe grandira au fil des heures et vous finirez sans doute par trouver des alternatives et combinaisons plus intéressantes. Ne cherchez donc pas l’optimisation ou le plus fort, priorisez le design qui vous donne le plus envie.

Si vous êtes toujours indécis, sachez que Lunara convient peut-être mieux si vous débutez dans le genre ou si vous préférez combattre à distance. Le renard joue la carte de la sécurité, en encaissant moins de coups. Hélion s’adresse à celles et ceux qui aiment l’affrontement rapproché et les pics de dégâts mais demande d’anticiper un peu plus les baffes adversaires. Aucune des deux n’est objectivement supérieure et le choix porte sur le style de combat, pas sur la puissance.

Peut-on obtenir les deux starters ?

Non, pour l’instant, le choix est définitif, et vous n’aurez que l’un des deux. Le studio a tout de même déclaré que, plus tard, il sera possible de récupérer certaines créatures. On imagine que ce sera lié au système d’échange, ou un événément. Mais partez du principe que c’est soit l’un, soit l’autre et que vous ne cumulerez pas les deux en début d’aventure. Si vous souhaitez d’autres astuces sur le jeu, on vous invite à consulter notre guide complet d’Aniimo, qui sera régulièrement mis à jour.