Test Dune: Awakening – Un MMO Survie qui a un certain panache

Publié le :

Par :

Pas de commentaire

0
8

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Dune: Awakening
Dune: Awakening
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 10/06/2025

  • Une relecture intéressante de l'oeuvre de Franck Herbert...
  • Le système de classes passionnant...
  • La dimension sociale et politique grisante
  • Graphiquement incroyable et saisissant
  • Une liberté d'exploration incroyable
  • Un aspect construction satisfaisant et complet
  • La survie aussi challengeante que gratifiante
  • La gestion de l'eau et de la chaleur
  • Les différentes missions pour chaque Maison
  • Une Atmosphère artistique fidèle
  • Divers événements qui apportent une tension au gameplay
  • Durée de vie gargantuesque
  • Une dimension MMO pas déplaisante
  • ... au détriment d'une narration qui peine à décoller
  • ... sous forme de grind artificiel redondant, comme sa boucle de gameplay
  • Pas mal de bugs de collision et de crashs
  • Une optimisation qui doit faire mieux
  • Un bestiaire peu diversifié
  • De gros manques sur un endgame qui fait vide
  • Le système d'escalade, c'est compliqué
  • Les combats d'un autre âge et pas forcément bien équilibrés
8

On n’en doutait pas le moins du monde depuis sa bêta, Dune: Awakening est une franche réussite. S’il y a des lacunes évidentes sur l’aspect narratif qui peine à décoller, les autres compartiments du soft restent convaincants. Que ce soit sur l’aspect MMO ou son côté survie, le titre dispose d’atouts fort complets et addictifs, tout en récompensant constamment le joueur. Même si le gameplay peine parfois sur les combats ou sur des éléments rallongeant inutilement la durée de vie, force est d’admettre que l’expérience de jeu est toujours satisfaisante, et jamais ennuyeuse, surtout si on joue en coop. Il ne manque plus au titre qu’un endgame plus convaincant et touffu, et on pourrait obtenir là un MMO/Survie incontournable pour les amateurs du genre.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Sur le même thème

Comment réussir la Dernière Epreuve de l’AQL ? (Périple « Retrouver les Fremens ») – Dune Awakening

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Comment réussir la Dernière Epreuve de l’AQL ? (Périple « Retrouver les Fremens ») – Dune Awakening

Toutes les épreuves de l’AQL (Périple « Retrouver les Fremens ») – Dune Awakening

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Toutes les épreuves de l’AQL (Périple « Retrouver les Fremens ») – Dune Awakening

Atréides vs Harkonnen : Quelle est la meilleure faction ? – Dune Awakening

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Atréides vs Harkonnen : Quelle est la meilleure faction ? – Dune Awakening

Nos 6 conseils pour bien gérer ses bases sur Arrakis – Dune Awakening

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Nos 6 conseils pour bien gérer ses bases sur Arrakis – Dune Awakening
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires