La diversité en prend un coup

Vous l’avez lu dans le titre, ce sont les gros titres multijoueur qui occupent bien entendu la première place du classement dans de nombreux pays. On commence par la France où Fortnite domine le classement des jeux les plus joués sur PlayStation, suivi par FIFA 23 et Call of Duty (Warzone et les Modern Warfare). Un top 3 que l’on retrouve dans plusieurs européens comme l’Espagne, la Suède et bien d’autres. Seul GTA V parvient à se faire une place dans certains pays, et ce dix ans après sa sortie initiale. Sacrée prouesse.

Si l’on jette un œil sur les autres continents, on constate peu de changements du côté de l’Amérique du Nord et même l’Amérique du Sud, si ce n’est Rocket League qui arrive à intégrer le top 3 de l’Argentine. En réalité, ces classements se ressemblent d’un pays à l’autre et c’est seulement du côté de l’Asie que l’on note des différences. Avec la Corée du Sud pour commencer, qui est visiblement adepte de Diablo 4 et qui joue toujours à Elden Ring cette année. Au Japon aussi, le classement est différent, avec un Apex Legends qui trône étonnamment en première place. On comprend un peu mieux pourquoi Square Enix a cherché une collaboration entre Final Fantasy et le jeu d’Electronic Arts. Il est suivi de Genshin Impact et de Fortnite.

En somme la domination mondiale du marché PlayStation est assurée par des jeux tiers et des licences qui reviennent tous les ans, ou dont le suivi est assuré à l’année. Pas de quoi en tomber de sa chaise, même si cela est toujours intéressant à constater.