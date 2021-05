Arrivé au château de Lady Dimitrescu dans Resident Evil Village, le joueur pourra être un invité des plus antipathiques en détruisant les 19 vitres de la demeure. Nous allons lister dans ce guide l’emplacement de ces 19 fenêtres afin d’obtenir le succès/trophée lié à leurs démolitions, nommé « Bien aérer, c’est important ».

Toutes les vitres dans le bâtiment du hall principal

Vitrine 01 et 02 : La salle à manger

Emplacement : Engagez-vous dans le hall principal et continuez toujours tout droit pour vous retrouver dans la salle à manger. Deux vitrines seront ici présentes sur le mur qui vous sépare de la cour du château.

Vitrine 03 : Cuisine

Emplacement : Retournez sur le lieu de l’affrontement avec la première fille de Dimitrescu. Pour ce faire, sortez à gauche de la salle à manger et continuez vers la cuisine. L’affrontement avec elle a demandé à Ethan d’éclater la première vitre avec son pistolet mais une seconde reste intacte sur le lieu de l’affrontement. Remédiez à cela.

Toutes les vitres dans le bâtiment de la salle d’opéra

Vitrine 04, 05 et 06 : Entrée du bâtiment

Emplacement : Allez dans la cour du château et engagez-vous dans la bâtiment de gauche dans lequel se trouve la salle d’opéra. À l’entrée du bâtiment, montez les escaliers et en chemin éclatez les trois vitres en hauteur.

Vitrine 07 et 08 : Salle d’opéra

Emplacement : Ceci fait, montez à l’étage de la salle d’opéra et dirigez-vous face à l’entrée de la bibliothèque, sur votre gauche trônera fièrement deux vitres n’attendant qu’à être brisées.

Vitrine 09 : Salle d’opéra

Emplacement : Une fois les deux précédentes vitres brisées, ne vous engagez pas tout de suite dans la bibliothèque. Dirigez-vous, toujours au premier étage, sur l’aile ouest de la salle d’opéra pour découvrir cette neuvième vitre.

Vitrine 10 : Salle de la joie

Emplacement : Traversez maintenant la bibliothèque et rentrez dans la salle de la joie. La mur extérieur de la salle présente alors une petite lucarne avec une nouvelle vitre à briser.

Vitrine 11 : Atelier

Emplacement : Continuez dans l’Atelier et tirez sur la vitre située au plafond. La destruction de ces vitres est de toute façon nécessaire pour résoudre l’énigme des cinq cloches de l’Atelier.

Toutes les vitrines dans le bâtiment des appartements de Dimitrescu

Vitres 12 et 13 : Entrée du bâtiment

Emplacement : Retournez dans la Cour du château et cette fois-ci rentrez dans le bâtiment au fond à droite dans lequel se trouve les appartement de Dimitrescu. Engagez-vous ensuite dans l’escalier et, une fois n’est pas coutume, pulvérisez les deux grandes vitres en hauteur comme lors de votre entrée dans le bâtiment de la salle d’opéra.

Vitres 14 : Étage du bâtiment

Emplacement : Une fois arrivé sur la pallier du premier étage, la première salle contiendra, sur votre droite, une fenêtre à casser.

Vitres 15 et 16 : En face de l’entrée de la salle d’ablutions

Emplacement : Traverser le couloir et dirigez-vous en face de la salle d’ablutions mais ne pénétrez pas dans celle-ci. Sur le mur en face de la porte se trouve alors deux autres vitres à casser.

Vitres 17 et 18 : Appartements de Dimitrescu

Emplacement : Dans l’appartement de Lady Dimitrescu, sur le mur jonchant le balcon se trouve deux fenêtres dont une à moitié cachée par des rideaux.

Vitres 19 : Balcon de Dimitrescu

Emplacement : Aventurez-vous sur le balcon et au bout de celui-ci se trouvera l’ultime vitre avant l’obtention du défi.

