Resident Evil Requiem sortira aussi sur Switch 2, tout comme Resident Evil 7 et Resident Evil Village

Les trois derniers épisodes de la saga sur Switch 2

Avec cette version Switch 2, Resident Evil Requiem ne semble pas trop à l’étroit et montre un résultat qui parait convaincant au premier regard. Capcom a même pris le soin de travailler sur cette version en temps et en heure afin qu’elle puisse sortir en même temps que sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, le 27 février 2026.

Cette nouvelle bande-annonce nous montre une nouvelle fois Grace Ashcroft, nouvelle protagoniste, enquêter sur les lieux où un terrible drame s’est produit durant sa jeunesse, lorsqu’elle était accompagnée de sa mère.

En plus de ce portage, Capcom veut faire un all-in et prévoit ainsi d’offrir à la Nintendo Switch 2 des versions natives de Resident Evil 7, ainsi que de Resident Evil Village. Le septième épisode débarquera sur la machine dans son édition Gold, au même titre que le huitième opus. Et tout ce beau monde sortira à la même date que Requiem, le 27 février prochain. Une journée triplement marquée par Resident Evil donc, surtout si vous jouez à ces trois épisodes sur Nintendo Switch 2.