Resident Evil Requiem sortira aussi sur Switch 2, tout comme Resident Evil 7 et Resident Evil Village

Capcom se présente comme un grand soutien de la Nintendo Switch 2 et montre qu’il est possible d’offrir des portages de jeux récents sur cette machine via l’annonce d’un portage pour Resident Evil Requiem. Le jeu figurait au programme du dernier Nintendo Direct, avec quelques séquences inédites à l’appui qui montraient que cette version n’avait pas à rougir de la comparaison avec les autres, en dépit d’un framerate plus limité. Et ce portage n’est pas venu seul.

