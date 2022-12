Accueil » Actualités » Resident Evil Village : Le mode PS VR2 sera bien gratuit et sera disponible le 22 février

La version Gold de Resident Evil Village ne sonnait pas tout à fait comme le chant du cygne pour le jeu de Capcom, qui aura encore droit à une version en réalité virtuelle taillée sur mesure pour le PlayStation VR2. Ce mode avait été officialisé l’été dernier sans trop donner de détails, mais on sait maintenant quand il arrivera et ce qu’il nous permettra de faire. Bonne nouvelle, ce mode VR ne se limitera pas seulement à quelques portions du jeu.

Pas de surcoût pour trembler face à Lady Dimitrescu en VR

Vous pourrez bel et bien jouer à l’intégralité de la campagne de Resident Evil Village avec le casque PS VR2 vissé sur la tête, si vous en avez le courage. En dehors de votre rencontre avec Lady Dimitrescu et ses filles, vous pourrez donc bien revivre toute l’aventure d’Ethan en réalité virtuelle.

On se réjouira aussi d’apprendre que ce mode VR sera inclus via une mise à jour qui sera bien gratuite, et ce pour tous les possesseurs du jeu. Pas besoin de posséder l’édition Gold donc, il ne vous faudra qu’un casque PlayStation VR2 pour en profiter (ce n’est que 600 € après tout, des clopinettes).

Comme on pouvait s’y attendre, cette compatibilité avec le casque sera disponible dès la sortie de ce dernier, le 22 février prochain. De quoi remplir un peu le catalogue des jeux compatibles avec le casque, étant donné que votre ludothèque du PS VR actuel ne fonctionnera pas sur ce dernier.