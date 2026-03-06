Resident Evil 7 et Resident Evil Village – L’épopée horrifique d’Ethan Winters renait nativement sur Nintendo Switch 2

Sorties initialement en 2017 et 2021, la saga Resident Evil s’est vue renaître avec une toute nouvelle approche en vue à la première personne. Permettant entre autre un accès à la VR, la grande mode à cette époque. De plus, Resident Evil 7 et Village viennent conter la tragédie familiale d’Ethan Winters, un protagoniste jamais vu auparavant.

En 2022, les deux titres de Capcom ont fait leur arrivée sur la console phare du moment, la Nintendo Switch. Toutefois, en raison d’une architecture vieille de 2013, cette dernière a dû se contenter des éditions Cloud, une pratique également à la mode, adoptée par d’autres titres sur la machine comme Control ou Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX.

Heureusement, en 2025 une certaine Nintendo Switch 2 plus puissante que sa grande sœur, attire de plus en plus les gros éditeurs tiers dont l’enthousiasme paraît soudainement proportionnel aux perspectives de ventes de la machine. De ce fait, Capcom décide de porter une nouvelle fois les aventures d’Ethan Winters, mais dans une version totalement native. Dans le but de préparer le terrain pour la sortie de Resident Evil Requiem, également lancé simultanément sur Nintendo Switch 2, ainsi qu’un pack regroupant les trois jeux en version physique et numérique.

Conditions de Test : Nous avons joué pendant 6h à Resident Evil 7 et 3h à Resident Evil Village sur Nintendo Switch 2, avec une version Gold pour chaque jeu envoyée par l’éditeur.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Date de sortie : 24/01/2017

