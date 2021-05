Une fois arrivé dans l’atelier du château de Lady Dimitrescu, vous verrez un portrait avec une inscription vous invitant à faire sonner cinq cloches. Inutile d’arpenter le château dans son entièreté, les cinq cloches sont bien toutes disséminées dans l’atelier mais, à l’exception de la première, elles se révèlent vraiment bien cachées. Voici l’astuce permettant de trouver et faire sonner toutes ces cloches.

Entendre différents sons de cloches

Commençons bien évidemment par la plus simple. La première des cloches se situe à votre gauche lorsque vous vous tenez face à la peinture dans l’atelier. Posée sur une étagère, il vous suffira de lui donner un bon coup de couteau pour la faire sonner.

Pour les suivantes, placez-vous sur l’estrade situez complètement à gauche de la salle afin de prendre un peu de hauteur. Une fois ceci fait, les quatre autres cloches seront visibles en faisant preuve d’un peu d’attention. Pour trouver la seconde, regardez au-dessus de l’armoire à droite de la salle près de la porte. Cette petite cloche bien dissimulée ne demande qu’à être sonnée en tirant dessus avec votre revolver fétiche.

Toujours sur l’estrade, tirez sur les vitres au plafond afin de révéler la troisième. Celle-ci se situe dans un clocher au lointain et il vous suffira une fois encore d’une balle pour la faire sonner.

Restez encore une fois en hauteur et cette fois prenez garde au mécanisme en mouvement situé de l’autre côté du mur sur votre gauche. Cette horloge agira comme un balancier en se balançant de droite à gauche et de haut en bas. Tirez dessus quand celle-ci devient visible à travers la lucarne dans le mur.

Finalement, la cinquième et dernière horloge se trouve dans le lustre situé en hauteur et au centre de la salle. Tirez une première fois sur le lustre pour amorcer le mouvement de ce dernier puis tirez une seconde fois dans la cloche qui sera désormais visible. Une fois ces tâches effectuées, le portrait de Lady Dimitrescu dévoilera un passage secret vers le grenier de son château !

