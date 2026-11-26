Cartes Vice City Flamingos GTA 6 : où trouver les 24 cartes ?
Parmi les trillions de collectibles GTA 6, il existe un sacré paquet de cartes à récupérer. Elle sont séparées en plusieurs sets thématiques, à commencer par les cartes Vice City Flamingos. Elle sont au nombre de 24, et on vous indique ici leur emplacement.
Liste et emplacement des cartes Vice City Flamingos
Pour ce set de cartes à collectionner GTA 6, 24 sont à récupérer. Voici la liste de ces cartes, accompagnée de leur emplacement :
Article mis à jour le 26/11/2026 : 3 cartes sur 24 ajoutées, les autres arrivent au fil de nos parties
#1
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#2 – Jude Flores
- Région : Key Lento < Mariana County
- Emplacement : La carte se trouve près d’une batte de baseball, sur le côté de la maison de droite de l’ impasse située juste derrière l’entrepôt de Brian, vers le centre de la région de Key Lento.
#3
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#4
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#5 – Thunder Lee
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#6
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#7
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#8 – Angel Cienfuegos (Rose)
- Région : Abismo Key < Mariana County
- Emplacement : Au sud-ouest de Abismo Key, au bord de la plage se trouvent deux cabanes jumelles. Sur la rambarde de la maison de droite, vous trouverez la carte.
#9
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#10
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#11
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#12
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#13 – Harold Toye (Argent)
- Région : Grayson < South West Lummox County < Lummox County
- Emplacement : La carte se trouve au pied d’une maison, sous un drapeau américain, dans la région de Grayson
#14
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#15
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#16 Julian Cruz (Bronze)
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#17 Julian Cruz (Argent)
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#18 Julian Cruz (Or)
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#19 Mateo Caballero (Bronze)
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#20 Mateo Caballero (Argent)
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#21 Mateo Caballero (Or)
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#22 Ulysses Whitlock (Bronze)
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#23 Ulysses Whitlock (Argent)
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#24 Ulysses Whitlock (Or)
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
Retrouvez toutes nos astuces, soluces ou encore les emplacements des autres cartes à collectionner de GTA 6 en vous rendant sur notre guide complet.