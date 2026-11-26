Liste et emplacement des cartes Vice City Flamingos

Pour ce set de cartes à collectionner GTA 6, 24 sont à récupérer. Voici la liste de ces cartes, accompagnée de leur emplacement :

Article mis à jour le 26/11/2026 : 3 cartes sur 24 ajoutées, les autres arrivent au fil de nos parties

#1

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#2 – Jude Flores

Région : Key Lento < Mariana County

: Key Lento < Mariana County Emplacement : La carte se trouve près d’une batte de baseball, sur le côté de la maison de droite de l’ impasse située juste derrière l’entrepôt de Brian, vers le centre de la région de Key Lento.

#3

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#4

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#5 – Thunder Lee

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#6

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#7

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#8 – Angel Cienfuegos (Rose)

Région : Abismo Key < Mariana County

: Abismo Key < Mariana County Emplacement : Au sud-ouest de Abismo Key, au bord de la plage se trouvent deux cabanes jumelles. Sur la rambarde de la maison de droite, vous trouverez la carte.

#9

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#10

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#11

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#12

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#13 – Harold Toye (Argent)

Région : Grayson < South West Lummox County < Lummox County

: Grayson < South West Lummox County < Lummox County Emplacement : La carte se trouve au pied d’une maison, sous un drapeau américain, dans la région de Grayson

#14

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#15

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#16 Julian Cruz (Bronze)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#17 Julian Cruz (Argent)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#18 Julian Cruz (Or)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#19 Mateo Caballero (Bronze)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#20 Mateo Caballero (Argent)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#21 Mateo Caballero (Or)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#22 Ulysses Whitlock (Bronze)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#23 Ulysses Whitlock (Argent)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#24 Ulysses Whitlock (Or)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

Retrouvez toutes nos astuces, soluces ou encore les emplacements des autres cartes à collectionner de GTA 6 en vous rendant sur notre guide complet.