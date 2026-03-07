Où trouver des piles de papiers dans Pokémon Pokopia

Les piles de papiers sont nécessaires pour fabriquer de nombreux objets à l’aide de l’établi, mais vous en avez surtout besoin pour compléter la requête du Défi d’initiation. Pour en obtenir en grande quantité, vous devrez faire appel à des Pokémon spécifiques. Le premier à vous initier à la pratique est Métang sur Flotîles-Millefeux. Vous en aurez notamment besoin pour la reconstruction du centre commercial.

Comment trouver Métang dans Pokémon Pokopia

L’habitat de Metang parait compliqué mais heureusement, il y a déjà presque tout l’assemblage au bout de la route à droite du centre commercial. Placez simplement des fils électriques devant le bureau, le panneau et le PC portable pour créer l’habitat. Sinon, vous pouvez également récupérer tous les éléments en explorant les ruines de la ville.

Comment obtenir facilement des piles de papiers

En bref, chaque Pokémon possédant la capacité « Recyclage » peut transformer vos « tas de déchets de papier » en papier. Vous êtes limités à 10 déchets par Pokémon, alors n’hésitez pas à en donner plusieurs à différents Pokémon pour vous faire un bon stock.

Où trouver des déchets de papier

Pour dénicher des tas de déchets de papier, il vous suffit simplement d’en ramasser par terre dans les ruines de la ville. Vous pouvez aussi en obtenir en grande quantité sur les Îles Rêve.

Pour plus d’astuces concernant les ressources de Pokémon Pokopia, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.