Liste et emplacement des cartes Los Santos Corkers

24 cartes sont à collecter pour le set Los Santos Corkers dans GTA 6. Voici la liste de ces cartes, accompagnée de leur emplacement :

Article mis à jour le 28/11/2026 : 7 cartes sur 24 ajoutées, les autres arrivent au fil de nos parties

#1 – Aoi Watanabe

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#2 – Victor Maravilla

Région : Port Gellhorn < Kelly County

: Port Gellhorn < Kelly County Emplacement : INDISPONIBLE APRÈS LE CHAPITRE 2. La carte se trouve au motel dans la région de Port Gellhorn, où vous résidez dans le Chapitre 2. Elle se trouve précisément dans le coin cafétéria, sur la porte du réfrigérateur.

#3

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#4 – Miguel Ayala

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#5 – Xavier Gomez

Région : Hamlet < South Vice-Dale County

: Hamlet < South Vice-Dale County Emplacement : A quelques mètres au nord du Boone Speedway d’Hamlet se trouve un car wash. Entrez dans le bureau réservé au personnel en déverrouillant discrètement si possible la porte grâce au pistolet à pression du Chapitre 3. Une fois à l’intérieur, la carte vous attend sur le réfrigérateur.

#6 – Jesus de Fuente

Région : Hamlet < Vice-Dale County

: Hamlet < Vice-Dale County Emplacement : En face de la bodega Ramon’s Groceries du centre-ville d’Hamlet se trouve un immeuble résidentiel. Allez tout à gauche de l’immeuble et prenez l’escalier pour arriver au premier étage. La carte se trouve sur la rambarde du balcon, côté sud.

#7 – Terrence Jackson (Argent)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#8

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#9 – Terrence Jackson (Bleu)

Région : North Mariana County < Mariana County

: North Mariana County < Mariana County Emplacement : La carte est posée sur un banc devant les rails du centre de données SND Amloco Railway.

#10 – Jonah Clemmons (Argent)

Région : Watson Bay < Mariana County

: Watson Bay < Mariana County Emplacement : Derrière le gros entrepôt à bateaux de Watson Bay, de l’autre côté de la rive, une maison peut être explorée. Pénétrez à l’intérieur en faisant attention aux habitants qui vous prendront pour cible. Privilégiez le pistolet à pression du Chapitre 3 pour ne déclencher aucune alarme. A l’intérieur, allez dans la pièce au fond à droite pour trouver la carte sur un meuble.

#11

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#12

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#13 – Samuel Buono (Argent)

Région : Grassrivers < Mariana County

: Grassrivers < Mariana County Emplacement : Au nord des Grassrivers, et à la frontière de North Mariana County, une grande tour radio s’élève près d’un poste de police, en face de la supérette Xero. Montez tout en haut de la tour pour trouver la carte au sommet.

#14

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#15 – Samuel Buono (Bleu)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#16 – Franklin Turner (Bronze)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#17

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#18 – Franklin Turner (Or)

Région : Capri < Mariana County

: Capri < Mariana County Emplacement : A l’ouest de la place centrale de Capri, il y a un quartier résidentiel de luxe, au bord de la mer. Allez dans la deuxième qui est explorable (bâtiment gris foncé) en partant de la plage. Infiltrez-vous à l’intérieur grâce au pistolet à pression du Chapitre 3 pour n’alerter personne. A l’intérieur, rejoignez le premier étage pour apercevoir la carte sur le meuble en face du deuxième escalier.

#19 – Carlos Larios (Bronze)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#20

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#21

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#22 – Anthony Herndon (Bronze)

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#23

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#24

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

Retrouvez toutes nos astuces, soluces ou encore les emplacements des autres cartes à collectionner de GTA 6 en vous rendant sur notre guide complet.