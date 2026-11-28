Liste et emplacement des cartes Liberty City Swingers

Pour ce set de cartes à collectionner GTA 6, 24 sont à récupérer. Voici la liste de ces cartes, accompagnée de leur emplacement :

Article mis à jour le 28/11/2026 : 8 cartes sur 24 ajoutées, les autres arrivent au fil de nos parties

#1

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#2 – Garth Buxton

Région : Watson Bay < Mariana County

: Watson Bay < Mariana County Emplacement : A l’est du magasin d’armes Guns Aplenty!, trois petites maisons sont alignées. Allez à celle la plus droite, et contournez-la par la gauche pour apercevoir une autre entrée. Montez les quelques marches et ramassez la carte par terre.

#3

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#4 – Seo-Jun Kim

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#5 – Christian Delgado

Région : Shoeless Keys < Mariana County

: Shoeless Keys < Mariana County Emplacement : Rendez-vous dans la région de Shoeless Keys, et allez aux quais où sont garés plein de bateaux. Cherchez ensuite des rangées de casiers verts et la carte sera au sommet de l’une d’entre elles.

#6

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#7

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#8

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#9

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#10 – Duke King (Argent)

Région : Breakwater Quarry < North Mariana County < Mariana County

: Breakwater Quarry < North Mariana County < Mariana County Emplacement : A l’ouest du secteur de Breakwater Quarry, lui-même situé vers l’est de North Mariana County, vous verrez plusieurs locaux réservés au personnel. Entrez dans le plus petit des trois en privilégiant le pistolet à pression pour vous infiltrer discrètement. Vous trouverez la carte à côté d’une batte de baseball.

#11

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#12 – Duke King (Bleu)

Région : Hamlet < Vice-Dale County

: Hamlet < Vice-Dale County Emplacement : Montez tout simplement sur le toit du restaurant Pollo Diablo en passant par derrière et en grimpant à l’échelle. Une fois en haut, la carte vous attend sur un système d’aération.

#13

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#14

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#15 – Christian Freeman (Bleu)

Région : Watson Bay < Mariana County

: Watson Bay < Mariana County Emplacement : Pile poil au sud de la supérette de Jim’s Mini Mart de Watson Bay, des maison jaunes, bleues et vertes sont collées les unes aux autres. Contournez les maisons par la petite allée sur la droite, et continuez d’avancer pour finir par trouver la carte sur la droite, sur un rebord.

#16

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#17 – Blake Balls (Argent)

Région : Capri < Mariana County

: Capri < Mariana County Emplacement : Rejoignez la maison environ à 200m à l’ouest du café Volcano Coffee Co. de Capri. Normalement, le garage de la maison est déjà déverrouillé donc vous n’aurez plus qu’à lever le rideau pour apercevoir, sur votre droite, la carte.

#18

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#19

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#20

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#21 – Lalo Velasco (Or)

Région : Capri < Mariana County

: Capri < Mariana County Emplacement : Rendez-vous dans le quartier résidentiel de luxe au sud de Capri. Dirigez-vous vers la maison la plus à gauche du secteur et cherchez la porte d’entrée du garage. Infiltrez-vous discrètement dans le garage grâce au pistolet à pression du Chapitre 3 et récupérez la carte posée sur une étagère.

#22 – Ichiro Yamada (Bronze)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#23 – Ichiro Yamada (Argent)

Région : Port Vice City < Vice City < Vice-Dale County

: Port Vice City < Vice City < Vice-Dale County Emplacement : Au nord-ouest du Port Vice City se trouve un grand bâtiment où sont notamment stockés des bagages. Infiltrez-vous dans le bâtiment en déverrouillant la porte côté sud-ouest du bâtiment. Il est conseillé d’avoir le pistolet à pression du Chapitre 3 pour l’ouvrir discrètement. A l’intérieur, pénétrez dans la grande salle du fond, scindée en deux. Sur la grande table de la partie de gauche, la carte vous attend.

#24

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

Retrouvez toutes nos astuces, soluces ou encore les emplacements des autres cartes à collectionner de GTA 6 en vous rendant sur notre guide complet.