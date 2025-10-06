Retrouver Naheli

Point de départ : Via une lettre posée sur une table dans le bâtiment principal de Carcadia

Pré-requis : Terminer la mission principale « Vision enflammée »

Après avoir pris connaissance de la lettre, rendez-vous dans le quartier situé à l’ouest de Carcadia et grimpez à l’étage du bâtiment en ruines indiqué pour trouver un premier enregistrement ECHO : « Sa tragédie ».

Il s’agit alors de mettre la main sur 3 autres enregistrements pour vous mettre sur la piste de Naheli, chacun d’entre eux étant localisé sur votre carte : un autre dans le Vieux Puisard, un dans la Zone de Tonnage et le dernier dans la Ribe des Méritants.

Enregistrement ECHO n°2 : « Son affrontement »

Il se trouve juste à l’ouest du précédent, toujours dans le Vieux Puisard, à l’étage d’un autre bâtiment en ruines.

Enregistrement ECHO n°3 : « Sa chute commence »

Téléportez-vous à la Planque de la Résidence Basse, dans la Zone de Tonnage, et partez en direction du nord-ouest pour récupérer ce troisième enregistrement ECHO au pied d’un bâtiment.

Enregistrement ECHO n°4 : « Ses chagrins révélés »

Cap ensuite vers l’est depuis l’emplacement précédent pour arriver dans la Ribe des Méritants, et prenez l’enregistrement ECHO sur le toit d’un petit bâtiment, sous l’énorme cage thoracique d’un squelette de créature.

De là, retournez dans la Zone de Tonnage pour mettre la main sur un cinquième et dernier enregistrement ECHO au milieu des rochers couverts de sang : « Sa vengeance ».

Maintenant que vous avez retrouvé tous les enregistrements ECHO, allez récupérer la puce de Naheli à 200 mètres de là vers le sud-ouest, dans une grotte remplie de sang. Ce qui attire Naheli, prête à en découdre avec vous, et ne vous laissant ainsi aucun autre choix que de la tuer pour terminer cette mission.

Récompense : XP + Argent + Eridium

