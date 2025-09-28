Recruter des nouveaux membres pour le groupe de Lisa

Point de départ : Lisa Fullfölja, au Trou du Divan, dans une grotte souterraine

Pré-requis : Terminer la mission principale « Trop-plein d’informations »

Parlez à Lisa et prenez le digi-dongle qu’elle vous donne, il s’agit d’une sorte de taser que vous aurez justement l’occasion d’essayer dans la foulée sur Léa Briskley, une chanteuse qui n’apprécie pas d’avoir été recalée. Tirez tout d’abord sur elle pour la calmer et utilisez le digi-dongle sur elle.

Dès lors, Lisa vous demande d’aller recruter 3 nouveaux membres aux différents endroits marqués sur votre carte, là où nous choisissons de commencer par celui tout au nord, où se trouve Sketch Calhoun. Approchez-vous de la grille, mais celle-ci étant verrouillée, servez-vous de l’ECHO-localisation pour rejoindre la porte de derrière, au niveau des Boyaux Obstrués, non sans rencontrer quelques ennemis en chemin.

Entrez dans le club et avancez pour trouver Sketch Calhoun en compagnie de quelques Sadiques qui finissent par vous attaquer. Tuez-les tous jusqu’à ce que Sketch Calhoun devienne lui-même hostile, et battez-le pour pouvoir le digi-dongler.

Quittez ensuite les lieux, et si possible, téléportez-vous directement à la Planque du Chalet Bricolé, dans la Face Bancale, pour vous rapprocher de votre prochaine destination au sud. En arrivant à proximité de la station-service « One Pumper », il se trouve que le signal de détresse est en réalité une embuscade tendue par Gros Naze et ses acolytes. Faites le ménage pour ensuite digi-dongler Gros Naze.

Il ne vous reste alors plus qu’un seul membre à recruter, un certain Crac-Langue, qui se trouve à l’est de la Planque précédente. Une fois sur place, Crac-Langue et sa bande vous invite à une petite partie de chasse. Soufflez donc dans la corne pour attirer quelques Pangolins et tuez-les.

Puis, soufflez de nouveau dans la corne pour faire apparaître un Pangoroussin Brutal Electrique. Dans la foulée, occupez-vous de Crac-Langue qui finit par vous attaquer et utilisez le digi-dongle sur lui avant de retourner voir Lisa dans sa grotte.

Profitez alors du spectacle à l’occasion d’un test son, un spectacle qui ne sera finalement pas à la hauteur des attentes de Lisa. Débarrassez-vous des 3 chanteurs et parlez à Lisa pour terminer cette mission.

Récompense : XP + Argent + Mitraillette peu commune à très rare + Tête de Chasseur de l’Arche

