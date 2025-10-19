Où trouver tous les Collectors de la Fonderie Ombrale ?

Symbole de l’Arche 1/2

Emplacement : Dans la première zone remontant vers le nord, en contrebas de la plateforme vers l’ouest, sous des ventilateurs.

Symbole de l’Arche 2/2

Emplacement : Sur un mur dans une pièce verrouillée, juste avant de prendre l’ascenseur avec Amara. Il s’agit donc de trouver la batterie, non loin de là, sur une plateforme en hauteur à droite et teintée d’une lumière rouge, pour alimenter la porte.

