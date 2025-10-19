Tous les Collectors de la Fonderie Ombrale – Borderlands 4
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par driehuur
Dans Borderlands 4, chaque région de Kairos cache une certaine quantité de Collectors, c’est pourquoi nous vous aidons à mettre la main dessus en vous dévoilant l’emplacement de chacun d’entre eux dans la Fonderie Ombrale.
Où trouver tous les Collectors de la Fonderie Ombrale ?
- Symbole de l’Arche 1/2
Emplacement : Dans la première zone remontant vers le nord, en contrebas de la plateforme vers l’ouest, sous des ventilateurs.
- Symbole de l’Arche 2/2
Emplacement : Sur un mur dans une pièce verrouillée, juste avant de prendre l’ascenseur avec Amara. Il s’agit donc de trouver la batterie, non loin de là, sur une plateforme en hauteur à droite et teintée d’une lumière rouge, pour alimenter la porte.
Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 12/09/2025