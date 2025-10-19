Atteindre la forteresse de Cerbérus

Lorsque vous rejoignez Amara au nord du Dépôt de l’Enclave, avancez sur le pont menant à la forteresse de Cerbérus en éliminant les ennemis, et au bout duquel vous devez vaincre Orbulus l’Orbulescent.

Après cela, prenez le temps de retourner au Puits de Belton pour élaborer votre plan avec Calder et Amara. Après la cinématique, suivez Calder et partez au nord pour rejoindre le poste électrique.

Entrez dans le bâtiment et avancez en tuant tous les soldats de l’Ordre que vous croisez jusqu’à l’arrivée fracassante de Calder, ou plutôt de Bruce, puis suivez-le en vous débarrassant des ennemis au fur et à mesure de votre progression, jusqu’à rejoindre une salle avec le pic d’énergie que vous cherchez.

Là, dégagez le passage pour que Bruce puisse atteindre le limiteur A à droite et attendez qu’il désactive le bouclier pour le détruire en tirant dessus. Dans la foulée, faites-en sorte qu’il puisse rejoindre le côté opposé pour en faire de même avec le limiteur B, puis le limiteur C au fond de la salle, ce qui déstabilisera le dispositif de phase.

Ceci étant fait, rapprochez-vous de Bruce et attendez pour être automatiquement téléporté dans une grotte, suivez alors votre boussole pour traverser 3 failles et finalement atterrir aux abords de la forteresse de Cerbérus, avec toujours plus d’ennemis à combattre.

Un peu plus loin dans la zone, prenez le cœur principal de Bruce sur son cadavre et de là, suivez votre boussole pour rejoindre l’ingénierie et insérez le noyau de contrôle à l’endroit indiqué. Attrapez ensuite la bombe de Bruce qui apparaît avec votre grappin et lancez-la sur la barrière bleue pour la détruire.

Ressortez dans la cour à l’extérieur pour apercevoir deux autres barrières à détruire, là où nous choisissons de nous occuper de celle de droite en premier. Allez donc à droite pour trouver une autre bombe de Bruce et saisissez-la pour détruire cette première barrière.

Puis, faites de même avec la seconde barrière, juste avant de tirer sur les deux verrous et ainsi accéder à la forteresse de Cerbérus, autrement appelée la Fonderie Ombrale.

Trouver Cerbérus

Après avoir fait quelques emplettes si besoin, commencez par prendre une bombe de Bruce au niveau du téléporteur et jetez-la sur la barrière phasique pour la détruire. Puis, progressez dans les différents couloirs de la forteresse jusqu’à tomber sur une autre barrière phasique.

Sauf que les bombes de Bruce se trouvent dans une pièce à part sur la gauche. Pour y accéder, repérez tout d’abord la grille de ventilation dans le coin à gauche et arrachez-la pour vous infiltrer dans le conduit et atterrir dans la pièce en question. De là, déverrouillez la porte, prenez une bombe et détruisez la barrière pour pouvoir prendre l’ascenseur.

Une fois en haut, avancez dans le couloir pour rejoindre Amara dans une salle où se dressent 3 reliques éridiennes, chacune d’entre elle étant défendue par des gardes, et qu’il faut détruire à l’aide des bombes de Bruce. Pour cela, grimpez sur la plateforme centrale et redescendez du côté nord pour en récupérer un peu plus loin.

Détruisez la première relique en trouvant un bon angle de tir comme sur notre image ci-dessous :

Puis, occupez-vous de la relique sur la plateforme du côté sud, là où vous trouverez les bombes de Bruce dans le coin à droite en montant l’échelle.

Enfin, suivez le marqueur de votre boussole pour localiser la troisième relique, sur une plateforme côté est, et servez-vous des bombes de Bruce disponibles sur la plateforme nord pour la détruire. Retournez alors sur la plateforme centrale pour affronter les jumeaux corrompus : un Double Moteur Corrompu et une Armature Double Corrompue.

Dès lors, suivez Amara et frayez-vous un chemin jusqu’à l’ascenseur en tuant tous les ennemis. Une fois en bas, après la cinématique, pensez à aller voir Amara sur votre droite pour valider l’objectif optionnel, et préparez-vous à affronter Cerbérus.

Boss : Cerbérus

Durant la première phase, visez sa bouche pour infliger des dégâts critiques et esquivez toutes ses attaques à distance entre les mains et les écrans violets, sans oublier de sauter par-dessus les ondes de choc au sol.

Sinon, ciblez également les Membres de Cerbérus dès que possible pour révéler un autre point faible juste au-dessus de sa bouche et faire encore plus de dégâts.

Ensuite, lorsque son blindage sera détruit, il entrera dans une seconde phase avec un bouclier, continuez de viser principalement sa bouche et évitez à tout prix la bombe rose qu’il largue dans l’arène en vous accrochant aux plateformes à l’extérieur de l’arène avec votre grappin.

Enfin, après le combat, ramassez la Puce de Contrôle de Cerbérus sur son cadavre, et retournez au Puits de Belton pour festoyer avec Calder tandis qu’une cinématique met un terme à cette mission, et qu’un « Coup d’éclat » se prépare…

Récompense : XP + Argent + Eridium + Fusil de précision rare ou très rare + Tête de Chasseur de l’Arche + Choix du véhicule

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.