Porte aux groupes sanguins Silent Hill : Townfall : Comment résoudre cette énigme du Centre médical alternatif

Comment ouvrir la porte aux groupes sanguins dans le centre médical alternatif de Silent Hill : Townfall ?

Cette porte présente un mécanisme comportant 3 rouages, avec des tubulures de perfusion reliées aux initiales de chacun des patients de l’énigme précédente, et qui aboutissent en son centre. Sur le côté, on peut observer plusieurs pancartes affichant toutes les compatibilités entre les différents groupes sanguins.

Sachant que le groupe sanguin de Simon est A+, en témoigne le bracelet médical qu’il porte au poignet, il s’agit donc de trouver les donneurs compatibles. Pour cela, repérez la plaque A+ sur le mur de droite, affichant alors que seuls les groupes sanguins O-/O+/A- et A+ sont compatibles.

En se référant aux différentes poches de sang de la salle précédente, on retient donc celles de Sarah Watson (SW), Hannah McGregor (HM) et Thomas Fergusson (TF). Commencez par tourner le premier rouage, situé à l’extérieur, d’un cran vers la gauche. Tournez ensuite le deuxième rouage, au milieu, d’un cran vers la droite, puis le troisième, situé à l’intérieur, d’un cran vers la gauche également. Une fois les 3 rouages correctement positionnés, la porte s’ouvrira alors vers la partie 4 de l’aventure.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.