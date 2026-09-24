Porte de transfusion Silent Hill : Townfall : Comment résoudre l’énigme du Centre Médical Alternatif ?

Comment ouvrir la porte de transfusion dans Silent Hill : Townfall ?

Commencez par regarder autour de vous pour distinguer 8 appareils de transfusion dont les tubulures sont reliées à une porte. Pour l’ouvrir, il faut que chaque appareil dispose d’une poche de sang correspondant au formulaire d’évaluation du patient établi par Zoé. Vous l’aurez donc compris, cette mission de Silent Hill : Townfall consiste donc à retrouver toutes les poches manquantes dans le centre médical alternatif.

Un centre médical qui se divise en 4 unités : S et W d’un côté, puis D et P de l’autre, les deux accès étant verrouillés par un dispositif similaire à ceux dans la salle de l’énigme. Pour les ouvrir, il s’agit également de trouver les poches de sang correspondant aux deux formulaires d’évaluation.

Dans les unités S et W

Commencez par aller au bout du couloir menant aux unités S et W, puis entrez dans la pièce à droite. Faites glisser la grille d’aération pour accéder à la pièce voisine où se trouve une première poche de sang appartenant à Alan Duncan.

Sans oublier de ramasser la liste des patients de Zoé en guise d’indice pour mettre la carte de la zone à jour.

Accrochez ensuite cette poche à l’appareil de perfusion pour déverrouiller l’accès aux unités S et W avec 2 chambres marquées sur votre carte : celle de Sarah Watson portant le numéro 05, où vous pouvez récupérer facilement la poche de sang. Tandis que la chambre 12, celle de Lesley Greer reste inaccessible pour le moment.

En effet, faites donc un détour en descendant dans l’unité W, mais faites surtout attention à l’ennemi, plus imposant que les autres, qui vous traquera dans les couloirs. Ceci étant dit, frayez-vous un chemin vers la chambre 04 pour y prendre le passe-partout de l’unité, puis déverrouillez la porte de la chambre 13 pour accéder à une échelle remontant dans la chambre 13 de l’unité S.

Là où le mur est en partie effondré, vous laissant ainsi la possibilité d’entrer dans la chambre 12, et là où vous récupérez la poche de sang de Lesley Greer. Échappez-vous ensuite par le conduit d’aération pour finalement remonter dans la salle de l’énigme.

Dans les unités D et P

Continuez en vous dirigeant vers les unités D et P et installez la poche de sang de Lesley Greer sur le système de perfusion pour en déverrouiller l’accès. Dans l’unité D, allez dans la chambre 03 et interagissez avec l’ascenseur pour faire tomber la cage à l’étage inférieur.

Repérez ensuite la chambre 06, et notamment la grille d’aération qui donne sur le couloir pour pouvoir accéder à la chambre 07 juste à côté.

De là, laissez-vous tomber pour atterrir dans la chambre 10 de l’unité P afin de récupérer la poche de sang de George McEwan, ainsi que le passe-partout de l’unité P.

Avec le passe-partout en poche, il est désormais possible d’ouvrir d’autres portes, et notamment celle de la chambre 03 un peu plus haut afin d’aller récupérer la poche de sang de Mathew Clark dans l’ascenseur.

C’est à ce moment-là que vous entendez des portes se refermer, vous empêchant ainsi de retourner dans la salle de l’énigme. Pour autant, il s’agit de vous échapper, coûte que coûte, en remontant tout d’abord dans l’unité D. Puis, tout en esquivant les ennemis, allez dans la chambre 05 pour ouvrir une première vanne, puis une autre dans la chambre 10, et ainsi rouvrir les portes.

De retour dans la salle de l’énigme, il suffit de replacer les 3 poches de sang manquantes à leur place. Plus concrètement, face à la porte, sur le mur de gauche, en partant de la gauche : Sarah Watson et Matthew Clark.

Sans oublier celle de George McEwan sur le mur de droite.

Dirigez-vous près de la porte, puis actionnez l’interrupteur pour l’ouvrir et passer à la suite. D’ailleurs, pas de répit, car c’est une autre énigme qui vous attend…

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.