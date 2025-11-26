Embracer Group revend Arc Games (éditeur de Remnant) et Cryptic Studios (Neverwinter)

Embracer conserve tout de même quelques licences

Arc Games est aujourd’hui plus connu comme étant un distributeur pour divers projets, comme Fellowship ou encore les deux jeux Remnant, sans parler du récent Hyper Light Breaker pour qui tout ne s’est pas bien passé. Cryptic Studios est quant à lui plus éclèbre pour ses MMO, avec City of Heroes ou Star Trek Online, sans oublier Neverwinter. Tout cela, Embracer Group était prêt à s’en débarrasser en concluant un deal à hauteur de 30 millions de dollars avec Project Golden Arc, une autre entreprise fondée par des vétérans d’Arc Games, et financée par la société chinoise XD.

Enfin, il ne se débarrasse pas de tout, puisque Embracer compte bien rester éditeur de la saga Remnant via sa division THQ Nordic. Rien d’étonnant dans la mesure où cette licence est assez populaire, et Embracer possède toujours le studio Gunfire Games, qui est à l’origine des deux jeux. De plus, Fellowship restera aussi chez Embracer, et plus précisément chez Coffee Stain, avec Arc Games comme co-éditeur.

Bref, un divorce couteux, mais à l’amiable, qui permettra peut-être d’éviter certains licenciements, histoire de ne pas retomber dans les mauvaises habitudes du groupe.