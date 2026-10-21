Star Wars Battlefront 3 serait bien en développement chez EA avec DICE et Respawn aux commandes

La saga Star Wars de retour chez l’Empire ?

EA a annoncé aujourd’hui la fermeture de BioWare ainsi que le licenciement de 400 personnes, mais promis, tout va bien pour l’éditeur (bien entendu). Dans un communiqué, il cherche à nous montrer qu’il a toujours de grandes cartouches en réserve, notamment du côté des shooters. L’éditeur précise que DICE et Respawn vont continuer de collaborer, et ce sur un projet qui n’est pas encore nommé, même si tout le monde pense qu’il s’agit là de Star Wars Battlefront 3 :

« Dans notre segment des shooters, Battlefield 6 a rencontré un franc succès et nous avons beaucoup appris de son lancement et de son modèle de jeu service. Nous allons tirer parti de ces enseignements, rééquilibrer nos ressources et exploiter nos technologies pour proposer un portfolio de shooters qui amènera à la croissance. En plus de nos futurs titres Battlefield, nous allons faire collaborer nos studios Respawn et DICE sur un projet qui nous aidera à réaliser cette ambition. Nous avons hâte de vous en dire plus quand le moment viendra. »

Histoire que les choses soient un peu plus claires, Bloomberg indique de son côté qu’il est « probable » qu’il s’agisse d’un nouvel épisode de Star Wars Battlefront, tandis que Variety est plus serein et indique que même s’il n’a pas pu encore identifier précisément le jeu, de nombreuses sources rapportent qu’il s’agit là de Star Wars Battlefront 3. On voit mal EA miser sur un autre cheval à vrai dire, l’éditeur semblant vouloir se concentrer uniquement sur des licences qui marchent, et il n’a pas 142 shooters qui pourraient mener à une collaboration de ces deux studios (oubliez Titanfall, vraiment).