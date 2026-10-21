Electronic Arts ferme le studio BioWare, le prochain Mass Effect est annulé et EA vire 400 personnes

La triste fin d’un studio historique

C’est avec beaucoup de colère et de tristesse que l’on apprend aujourd’hui la fermeture de BioWare, d’abord annoncée via Bloomberg avant que la nouvelle soit confirmée par Electronic Arts.

Au sein de ce studio, il ne restait en réalité plus grand monde. Environ 50 employés aux dernières nouvelles, qui tentaient de poser les bases du prochain Mass Effect. Ce groupe devait ensuite s’agrandir lorsque la production avancerait à certaines étapes, mais il n’en aura pas la chance : BioWare ferme, et par conséquent, le prochain jeu Mass Effect est annulé.

Un communiqué de la part du studio a été partagé :

« Depuis plus de 30 ans, BioWare a été plus qu’un simple studio. Il a été un foyer pour des développeurs, des personnes qui racontent des histoires, pour des joueurs qui permettent la création de nouveaux mondes. […] Maintenant, après plus de trois décennies d’aventures partagées ensemble, BioWare ferme et le développement pour le prochain Mass Effect est annulé. Il n’y a rien de facile dans cette déclaration. Nous nous concentrons actuellement sur notre équipe talentueuse qui a mis ses tripes dans ces jeux, en l’aidant à passer cette épreuve. Ce que les différentes générations de BioWare ont bâti ensemble est quelque chose qu’il faut célébrer et se remémorer. Ces jeux sont devenus importants car vous y avez joué, vous en avez débattu, vous êtes tombés amoureux des personnes et vous avez fait de ces mondes les vôtres. De la part de tout le monde chez BioWare, merci d’avoir été une part importante de notre histoire. »

Malgré ce qu’en dit BioWare, non, l’heure n’est pas à la célébration. Comment éprouver un quelconque sentiment positif en voyant le studio historique derrière Baldur’s Gate, Dragon Age, Mass Effect ou encore Star Wars: Knights of the Old Republic être jeté à la poubelle de la sorte, par un EA qui ne savait plus quoi en faire depuis une bonne décennie ?

D’autant plus alors que ce même studio travaillait sur le retour très attendu de Mass Effect, une saga porteuse qui aurait pu lui permettre de sortir la tête de l’eau. Et juste avant le N7 Day, l’habituelle journée de célébrations autour de la saga, comme un doigt d’honneur envers les fans de cette dernière. Mais il vaut bien mieux tout miser sur Battlefield, visiblement.

EA licencie 400 personnes de plus

Un terrible échec pour EA, mais l’hécatombe ne s’arrête pas là. L’éditeur procède tous les ans à des vagues de licenciements malgré des résultats importants, portés par EA Sports FC et Battlefield 6. Comme il a besoin de faire des économies, surtout après un rachat historique principalement mené par le fonds d’investissement du gouvernement d’Arabie saoudite, il continue à licencier ses employés. Environ 3 %, soit 400 personnes mises à la porte.

Pour justifier cette énième restructuration, EA publie un communiqué sur son « prochain chapitre », rempli de phrases vides et de promesses obscures, tout en se vantant d’être le « premier éditeur HD occidental » (Xbox a un mot à vous dire). Une drôle de manière de prouver que ces licenciements étaient nécessaires, mais soit. EA veut s’axer sur trois stratégies principales ici, la première étant de renforcer ses grandes licences :

« Notre plus grande opportunité réside dans nos licences et nos communautés mondiales, qui ont fait d’EA un leader du divertissement. C’est précisément là que nous avons dû prendre les décisions les plus difficiles. Renoncer à certains projets qui nous tiennent à cœur nous permet de concentrer nos équipes et nos ressources, afin d’offrir à nos opportunités les plus prometteuses tout ce dont elles ont besoin pour réussir. »

Pour ce qui est des deux autres points, il est question de saisir de nouvelles opportunités pour toucher un plus large public, notamment en Asie, ou encore de « transformer le business », en passant par le sport et la manière dont les fans peuvent interagir avec leurs équipes préférées :

« Ces derniers mois ont renforcé notre conviction sur ce qu’EA peut devenir. Nous pouvons compter sur des collaborateurs exceptionnels, des licenceq qui comptent pour des millions de joueurs, ainsi que sur des opportunités de créer des expériences que nous commençons tout juste à imaginer. Il est de notre responsabilité de faire les bons choix, d’apporter de la clarté et de réunir les conditions nécessaires pour que nos équipes puissent donner le meilleur d’elles-mêmes. Nous tenons également à offrir à chaque jeu que nous choisissons de développer les meilleures chances de réussite, pour nos joueurs et nos fans à travers le monde. »

L’éditeur tente ensuite de justifier certains choix dans son portfolio, en pointant surtout du doigt les projets restants. Le jeu Iron Man et le prochain Star Wars Jedi sont directement cités ici, tandis qu’il est question de renforcer l’équipe Battlefield et d’amener DICE et Respawn à collaborer sur d’autres projets. BioWare n’a finalement droit qu’à une petite mention ici sur l’annulation de Mass Effect, comme une ultime preuve de manque de respect pour un studio iconique.