Elden Ring dévoile son DLC tant attendu, Shadow of the Erdtree

Voilà déjà un an qu’Elden Ring nous obsède et a envahi le marché avec déjà 20 millions de personnes qui se sont laissées tenter par cette nouvelle licence pas comme les autres. La communauté du jeu attendait donc fébrilement de savoir si Bandai Namco et From Software avaient une annonce sous le coude pour le premier anniversaire du jeu, qui a eu lieu le 25 février dernier. Mais il a fallu attendre aujourd’hui pour avoir un aperçu du cadeau d’anniversaire que le studio prépare puisque ce dernier a enfin levé le voile sur le premier DLC du jeu avec une simple image.

L’Entre-terre nous rappelle

Il faudra se contenter d’un artwork et d’un titre pour le moment, mais savoir que cette extension se rapproche est un soulagement. From Software a aujourd’hui officialisé Shadow of the Erdtree, qui devrait donc être traduit « L’Ombre de l’Arbre-monde », le premier DLC du mastodonte qu’est Elden Ring.

Le studio ne nous en dit guère plus pour l’instant puisqu’il déclare simplement que ce contenu supplémentaire est bien en production :

« Lève-toi, Sans-éclat, et marchons ensemble sur un nouveau chemin. L’extension à venir pour Elden Ring, « Shadow of the Erdtree », est actuellement en développement. Nous espérons que vous avez hâte de vivre de nouvelles aventures dans l’Entre-Terre. »

Pas de date (ça serait drôle de le voir arriver en même temps que le DLC de Horizon Forbidden West), pas de vidéo, pas d’indice sur le contexte de ce DLC, rien. Mais nul doute que les amoureux du lore du jeu s’amureront à décrypter l’artwork partagé pour l’occasion, bien mystérieux, avec un Arbre-monde en bien piteux état.

