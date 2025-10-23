La version Nintendo Switch 2 d’Elden Ring est repoussée à l’année prochaine

Un retard sans doute nécessaire

Initialement prévu pour cette année, le portage d’Elden Ring sur Nintendo Switch 2 prend un peu de retard. Il n’arrivera qu’en 2026, et là encore, Bandai Namco et FromSoftware ne veulent pas s’aventurer à donner une date plus précise pour le moment :

« Alors que le développement d’Elden Ring Tarnished Edition se poursuit activement en vue de sa sortie, nous avons décidé de reporter le lancement à 2026 pour laisser le temps d’ajuster les performances. Nous nous excusons auprès des joueurs qui attendent le jeu avec impatience et vous remercions pour votre patience et votre soutien. »

Et ce n’est sans doute pas plus mal, étant donné les critiques qu’il pouvait y avoir sur ce portage. Avec ce temps de développement supplémentaire, d’une durée encore inconnue, les équipes pourront certainement mieux optimiser cette version, pour un jeu qui mérite le plus grand soin possible.

En attendant, Elden Ring est toujours disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.