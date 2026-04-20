Le film Elden Ring sortira au cinéma en mars 2028, voici le casting complet

La production démarre

A24 commence enfin à communiquer de manière plus concrète sur le film Elden Ring, qui sera réalisé par Alex Garland (Civil War, Warfare). On a d’abord la confirmation qu’il s’agira là du film le plus coûteux pour A24, qui est un studio relativement petit face aux géants de ces industries. Jusqu’ici, c’était Marty Supreme qui lui avait demandé le plus d’investissement, juste devant Civil War de Garland. On parlerait d’un budget aux alentours de 100 millions de dollars, pour un tournage qui pourrait s’étaler sur une centaine de jours (sans d’éventuels reshoots). Ce qui est énorme à l’échelle d’A24.

Le studio se lance donc dans un sacré pari, même s’il peut se reposer sur la popularité de la licence. Rappelons qu’Elden Ring s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires, ce qui fait de ce film l’une des adaptations les plus en vue de l’industrie.

On connaissait déjà quelques noms concernant le casting de cette adaptation, mais d’autres acteurs et actrices ont été ajoutés à la liste. Voici le casting complet du film Elden Ring à ce jour :

Kit Connor (Heartstopper, Warfare)

(Heartstopper, Warfare) Ben Whishaw (Cloud Atlas, Skyfall)

(Cloud Atlas, Skyfall) Cailee Spaeny (Civil War, Alien Romulus)

(Civil War, Alien Romulus) Nick Offerman (Parks and Recreation, The Last of Us)

(Parks and Recreation, The Last of Us) Tom Burke (Furiosa: A Mad Max Saga)

(Furiosa: A Mad Max Saga) Havana Rose Liu (Power Ballad)

(Power Ballad) Sonoya Mizuno (Ex Machina, House of the Dragon)

(Ex Machina, House of the Dragon) Jonathan Pryce (The Crown, Pirates des Caraïbes)

(The Crown, Pirates des Caraïbes) Ruby Cruz (Willow, For All Mankind)

(Willow, For All Mankind) John Hodgkinson (Oppenheimer, House of the Dragon)

(Oppenheimer, House of the Dragon) Jefferson Hall (House of the Dragon)

(House of the Dragon) Emma Laird (28 ans plus tard)

(28 ans plus tard) Peter Serafinowicz (The Tick, Guardians of the Galaxy)

Du beau monde, avec un casting qui met en avant aussi bien des noms bien connus que d’autres encore peu célèbres. On ignore encore qui jouera quoi ici, les détails concernant le scénario étant encore secrets.

On peut parier que de premières images de tournage seront révélées d’ici peu. Car après tout, la production est désormais bien en place étant donné qu’une date de sortie a été révélée. A24 nous donne rendez-vous le 3 mars 2028 au cinéma pour ce film Elden Ring. Comptez sans doute le 1ᵉ mars chez nous.